Agencia EFE 09 AGO 2026 - 19:59h.

La noche del 12 al 13 de agosto pueden ser visibles entre 50 y 100 meteoros por hora, según datos de la NASA

Este 2026 puede ser una de las mejores experiencias para ver las estrellas, por el eclipse, la fase lunar y la oscuridad

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MadridUna excepcional 'lluvia' de estrellas, debido a que el máximo de actividad coincidirá con la Luna nueva y la luz del satélite no interferirá en la observación, servirá el 12 de agosto como colofón del histórico eclipse total de Sol visible desde muchos lugares de España.

Las populares 'perseidas', conocidas también como 'lágrimas de San Lorenzo' por coincidir con las noches anteriores y posteriores a esa festividad, son en realidad minúsculas partículas procedentes del cometa 109P/Swift-Tuttle.

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Al colisionar de forma brusca con la atmósfera terrestre se desintegran y provocan una traza luminosa con apariencia de estrella fugaz y perfectamente visibles desde la Tierra.

El 'pico' llega cada año cuando pueden ser visibles entre 50 y 100 meteoros por hora, según datos de la NASA, que ha apuntado que este evento suele convertirse en la mejor lluvia de meteoros por coincidir en el hemisferio norte con el verano y por lo tanto los cielos nocturnos suelen estar más despejados.

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Y aunque le da el nombre, porque el punto del cielo desde el que parecen llegar las perseidas está orientado hacia la constelación de Perseo, esta no tiene nada que ver como fuente de esos meteoros que se comportan en el cielo como verdaderas estrellas fugaces, que entran en la atmósfera a más de 210.000 kilómetros por hora y que alcanzan temperaturas que rondan los 5.000 grados en solo una fracción de segundo.

Desde el portal de divulgación científica Earthsky, especializado en astronomía, sus investigadores han incidido en que no hay ninguna conexión entre la Constelación de Perseo, cuyas estrellas se encuentran a muchos años luz de la Tierra, y los meteoros que caracterizan esta lluvia de estrellas, que se sucede a solo unos 100 kilómetros de la Tierra.

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Una de las mejores 'lluvias' de los últimos años este 2026

Han aclarado además que esos meteoros prácticamente nunca llegan a convertirse en meteoritos (los objetos que sobreviven a esa colisión y llegan a chocar con el suelo terrestre) debido a la extrema fragilidad y el diminuto tamaño de los restos del cometa del que proceden, en su mayoría partículas de polvo.

El 109P/Swift-Tuttle tiene un diámetro de 26 kilómetros, es el mayor objeto que de forma periódica se acerca a la Tierra, completa una órbita alrededor del Sol cada 133 años y cada vez que se acerca a la estrella se calienta y emite chorros de gas y pequeñas rocas, que son las que acaban colisionando con la atmósfera terrestre, aunque solo los restos más grandes generan las trazas luminosas visibles desde la Tierra.

Las de este año reúnen, si acompaña el tiempo y los cielos están despejados, todos los ingredientes para convertirse en una de las mejores 'lluvias' de los últimos años, por el eclipse, la fase lunar y la oscuridad del cielo.

Los consejos de los expertos para ver las perseidas

Los mejores consejos de los expertos: desplazarse hasta lugares oscuros y alejados de la contaminación lumínica, dejar tiempo para que los ojos se adapten a la oscuridad y evitar mirar fuentes de luz muy brillantes como el teléfono móvil.

También recomiendan tumbarse en el suelo tratando de abarcar el mayor campo de visión posible del cielo, y la paciencia, porque pueden transcurrir muchos minutos sin ver ninguna y aparecer varias seguidas de repente.

El mejor momento para observarlas serán las horas entre la medianoche del miércoles 12 y el amanecer del día 13, pero 2026 brindará además y de una forma absolutamente excepcional la posibilidad de ver 'perseidas' durante el tiempo que dure la fase de totalidad del eclipse de Sol. Un dos por uno el mismo día en nuestro país.