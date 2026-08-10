El eclipse puede cambiar el clima y el comportamiento pero no como te imaginas

¿Puede un eclipse detener una guerra? ¿Hacer que los pájaros crean que ha llegado la noche o que la temperatura descienda en cuestión de minutos?

Flora González, presentadora de 'El Tiempo' en Mediaset, explica qué hay de cierto en algunos de los mitos más sorprendentes sobre este fenómeno

Compartir







El próximo 12 de agosto, España vivirá uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas con la llegada de un eclipse solar total. Durante poco más de un minuto, la Luna cubrirá por completo el Sol y permitirá contemplar la corona solar, un fenómeno tan excepcional como espectacular que reunirá a miles de personas en los distintos puntos del país donde será visible por completo.

Pero más allá del espectáculo que ofrece el cielo, los eclipses siempre han despertado una enorme fascinación. Mucho antes de que la ciencia pudiera explicar por qué el Sol desaparecía en pleno día, este fenómeno alimentó leyendas, supersticiones y creencias que marcaron la historia de numerosas civilizaciones. Durante siglos se interpretó como un mensaje divino, un castigo de los dioses o el anuncio de grandes acontecimientos.

Un fenómeno que cambió la historia

Los eclipses no solo inspiraron mitos. En distintos momentos de la historia llegaron a condicionar decisiones políticas, ceremonias religiosas e incluso conflictos armados. También impulsaron grandes avances en astronomía y ayudaron a diferentes civilizaciones a perfeccionar sus conocimientos sobre el movimiento de los astros.

PUEDE INTERESARTE Cómo se mide el riesgo de impacto de un asteroide y otros datos que hay que saber

Aunque hoy sabemos exactamente cómo se produce un eclipse, todavía siguen apareciendo las mismas preguntas cada vez que se acerca uno. ¿Puede modificar el clima? ¿Influye en el comportamiento de los animales? ¿Tiene algún efecto sobre las personas? ¿Es cierto que aumenta el número de partos o que provoca cambios de humor? La mayoría de estas creencias siguen muy presentes, especialmente en redes sociales, pese a que la ciencia lleva décadas dejando en claro que la mayoría son solo leyendas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Flora González responde a las preguntas que todos nos hacemos

En el vídeo que acompaña esta noticia, Flora González, presentadora de 'El Tiempo' en Mediaset, hace un recorrido por algunos de los episodios más sorprendentes protagonizados por los eclipses y explica qué hay de realidad y qué hay de mito detrás de este fenómeno.

La periodista rescata algunas de las historias más llamativas de la Antigüedad, explica cómo distintas culturas interpretaron la desaparición del Sol y analiza por qué un eclipse llegó incluso a detener una guerra. Pero también da el salto a la actualidad para responder a las dudas que siguen repitiéndose cada vez que se anuncia uno.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

¿Puede bajar la temperatura? ¿Por qué algunos animales modifican su comportamiento durante esos minutos? ¿Existe alguna evidencia científica de que afecte a las personas? ¿Y por qué seguimos asociando un eclipse a acontecimientos extraordinarios?

A través de ejemplos históricos, curiosidades y explicaciones científicas, Flora desmonta algunas de las creencias más extendidas y explica cuáles son los cambios que realmente pueden producirse durante un eclipse y cuáles pertenecen únicamente al terreno de la tradición y las supersticiones.

Dale play al vídeo para ver un recorrido por la historia, la ciencia y las curiosidades que rodean a uno de los fenómenos naturales más fascinantes que existen.