Se medirán más de 30 parámetros, se analizarán y no será hasta octubre cuando se sepan los resultados.

Los lugares de España donde mejor y peor se verá el eclipse y sus efectos en el tiempo

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Es muy curioso saber cómo puede afectar el eclipse solar a nivel físico y, sobre todo, emocional. Por eso, desde el Instituto Vall d'Ebron de Barcelona se ha puesto en marcha un estudio en el que ya hay 1.000 voluntarios, informa Adrián Dolz.

Este eclipse va a servir también para avanzar en muchas investigaciones científicas. En el Vall d’Hebrón van a investigar cómo reacciona nuestro cuerpo ante un fenómeno como este. Podrá participar todo el mundo y solo hará falta un reloj inteligente y un teléfono móvil. Introducimos la aplicación en un teléfono inteligente. De esta manera irá recogiendo los datos como el pulso, la respiración y la presión arterial. Toda esta información la recibirá el Vall d’Hebrón.

María Jesús Cruz, neumología Hospital Vall d'Hebron explica en qué consistirán estos estudios. “Lo que nosotros queremos es ver si las emociones que podemos vivir en el eclipse y también algunos aspectos climáticos como la bajada de las temperaturas que pueden alterar nuestra frecuencia cardíaca o respiratoria que son algunos de los parámetros que recogen los teléfonos inteligentes”.

Hasta ahora se habían hecho estudios en animales y plantas, pero no con personas, nunca se ha estudiado el comportamiento humano en este contexto. Se espera que unos 5.000 voluntarios cedan sus datos. “Nosotros esperamos que si comparamos los datos con los de unos días antes y unos días después sean diferentes, que hayamos sentido algo, que hayamos sentido cambios”.

Se medirán más de 30 parámetros, se analizarán y no será hasta octubre cuando se sepan los resultados.