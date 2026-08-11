Los lugares de España donde mejor y peor se verá el eclipse y sus efectos en el tiempo

España será el mejor lugar del mundo para contemplar este miércoles 12 de agosto el eclipse total de Sol.

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La AEMET ya ha afinado el tiempo que va a hacer el día del eclipse en España. Hay que recordar que España será el mejor lugar del mundo para contemplar este miércoles 12 de agosto el eclipse total de Sol, cuya franja de totalidad atravesará trece comunidades autónomas (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares).

Solo hay dos lugares en España donde las nubes se van a interponer un poquito a la hora de ver el eclipse solar. Una serán las costas del Cantábrico. Lo mejor es ir hacia la montaña y lo verán estupendamente. Otra, las tormentas que van a crecer al este de Andalucía, al sudeste de Castilla La Mancha, y al oeste de la región de Murcia al igual que el norte de la Comunidad Valenciana. En estas zonas mejor evitarlo. Mejor evitar también las zonas de la sierra en el este peninsular. En el resto de España los cielos serán despejados para comtemplar el eclipse.

Este fenómeno atraerá la atención de la comunidad científica nacional e internacional, medios de comunicación de todo el mundo y personas que se desplazarán para presenciar este acontecimiento histórico. España volverá a contemplar este miércoles un eclipse total de Sol, el primero visible desde la Península Ibérica desde 1912 y que marcará el inicio del Trío de Eclipses (2026-2027-2028), una secuencia excepcional que situará al país en el centro de la astronomía mundial durante los próximos tres años.

Las temperaturas se verán afectadas en pleno eclipse

Cuando la Luna esté tapando al sol el eclipse solar cambiará la temperatura, que bajará entre dos y cuatro grados. Y va a amainar el viento por completo, y los animales lo van a notar. Las temperaturas serán mucho más suaves de lo que cabría esperar.

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Las temperaturas en el centro del país deberían ser de 40 grados, pero tendremos 35. Se prevé superar los 35ºC en la mayor parte de interiores de la Península y Baleares, exceptuando el norte de Galicia, área cantábrica y en los litorales y las montañas peninsulares. Podrán superarse los 40ºC en los valles del Guadalquivir y del Ebro y, de forma más local, en otros valles atlánticos del suroeste.A orillas del Cantábrico tendríamos que tener 30 grados y rozaremos los 24. Y a orillas del Mediterráneo tendremos entre dos y cuatro grados menos.

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Las temperaturas serán altas en la Península, con máximas que experimentarán ascensos entre ligeros y moderados en la mayor parte del país, salvo en el Estrecho donde se esperan descensos ligeros.

Además, soplará viento flojo en general en la Península y Baleares, con intervalos moderados en el Estrecho, litorales de Galicia y litorales del sudeste. Predominarán las componentes sur y oeste, salvo en el Mediterráneo y nordeste peninsular, donde lo harán las componentes sur y este, en Galicia con viento de norte y el Cantábrico con régimen brisas. En Canarias, soplará el alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.

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La previsión actualizada de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este miércoles 12 de agosto, día del eclipse, detalla que probablemente esté muy nuboso en zonas del norte de Galicia, Cantábrico, Pirineos y norte de Canarias. Además, crecerán nubes en montañas del este peninsular, cuyo impacto en la observación es más incierto.

De este modo, se prevé que el día del eclipse el tiempo venga marcado por una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con un predominio de los cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el área cantábrica, así como en zonas del litoral gallego y de Alborán se prevé que predominen los cielos nubosos, principalmente en zonas próximas al litoral.

No obstante, durante la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en montañas del norte y en el tercio oriental peninsular, pudiendo interferir localmente en la visualización del eclipse. Esta nubosidad es más probable y podría traer consigo alguna tormenta o chubasco, en zonas de los Pirineos orientales, Ibérica de Teruel, este de Castilla la Mancha y Sistemas Béticos orientales. Por lo demás, no se prevén precipitaciones.

En Canarias se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos en vertientes norte de las islas montañosas y cielos despejados en el resto. Además, la visibilidad podría verse reducida por la presencia de calima ligera en el mar de Alborán, extremo sur de Andalucía, Lanzarote y Fuerteventura.

La AEMET precisa que, al final de la tarde del 12 de agosto, en torno a la hora del eclipse, se prevén cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y del norte de Galicia, sobre todo en el litoral, y con mayor incertidumbre, en los litorales de Galicia y Alborán. Asimismo, durante la tarde se desarrollarán intervalos de nubosidad de evolución en regiones del tercio oriental peninsular, montañas del norte y en zonas de Andalucía oriental, también puede haber algunas nubes altas en el arco mediterráneo y sur de Andalucía. En Canarias se darán intervalos de nubes bajas en la vertiente norte de las islas de mayor relieve.

En el resto del país, predominarán los cielos despejados. Además, AEMET proporciona las predicciones de nubosidad a través del visualizador del Instituto Geográfico Nacional.

Riesgo de incendios

Durante el 12 de agosto, se prevé que el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) alcance los niveles muy alto o extremo en gran parte de la Península y Baleares. Constituirán excepciones algunas zonas del norte de Galicia, área cantábrica, Pirineo oriental, medio Ebro, Andalucía oriental y del sudeste peninsular, donde predominarán niveles inferiores, principalmente moderado o alto. En Canarias se prevé, en general, un nivel moderado, con áreas de peligro alto o muy alto.

Por ello, se pide extremar las precauciones en salidas al campo o a la montaña durante toda la semana para evitar el inicio de incendios forestales.

En este sentido, fuentes de Protección Civil han precisado que los dos incendios de mayor magnitud que se están registrando estos días quedan prácticamente fuera de la zona en la que se va a poder ver el eclipse total (Huelva, totalmente; Huesca, al 99,96%). Si bien pueden afectar a la visualización, esto dependerá del estado en el que se encuentren en el momento exacto del eclipse, lo que es impredecible, añaden.