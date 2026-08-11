David Jiménez 11 AGO 2026 - 16:28h.

La comarca de Gúdar-Javalambre se prepara para vivir el próximo 12 de agosto uno de los acontecimientos astronómicos más destacados de los últimos años.

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La comarca de Gúdar-Javalambre se prepara para vivir el próximo 12 de agosto uno de los acontecimientos astronómicos más destacados de los últimos años. Su ubicación dentro de la franja de totalidad y su tradición vinculada a la observación del cielo convierten a este territorio turolense en uno de los lugares de referencia para seguir el eclipse.

En Galáctica muy cerca de Javalambre, es desde donde va a retransmitir este fenómeno la Agencia Espacial Europea. El lugar es muy especial, a un lado está el pueblo de Arcos de Las Salinas

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La programación se extiende por diferentes municipios, con propuestas que van desde la divulgación astronómica hasta la música, pasando por el motor y actividades al aire libre. Dos de los grandes protagonistas serán Galáctica y el Observatorio Astrofísico de Javalambre. Galáctica celebrará los días 11 y 12 de agosto el Galáctica Eclipse Experience, un programa especial que combinará astronomía, divulgación, música y gastronomía. Incluso va a hacer una zona de chill out y otra zona para que jueguen los niños.

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El espacio acogerá mesas redondas con personalidades de diferentes ámbitos, entre ellas el escritor Javier Sierra, el meteorólogo Mario Picazo, el presidente de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés, el astrofísico Rafael Guzmán, la bióloga y exministra Cristina Garmendia y Raúl Torres, de PLD Space.

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También se han programado talleres de astronomía, música y actividades para acompañar la observación del eclipse. El otro gran enclave será el Observatorio Astrofísico de Javalambre, que contará con un programa propio de charlas y actividades y con la presencia de destacadas personalidades del mundo científico. Además, está prevista la retransmisión del fenómeno desde el observatorio por parte de distintos medios y de la Agencia Espacial Europea.

A solo 11 kilómetros se ha creado un entorno ideal para todo lo que tiene que ver con al observación astronómica. En la sierra de Jabalambre el cielo a 2.000 metros es tan estable y tan nítido que cada noche le observan dos telescopios de última generación tratando de hacer un mapa del espacio profundo.

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Además es uno de los mejores lugares para contemplar el eclipse, por eso la ha elegido la Agencia Especial Europea para retransmitirlo para el mundo. "Con esta altitud se va a haber el sol en todo momento", señala Miguel Pérez, de la Agencia Espacial Europea. "Tenemos dos telescopios con dos cámaras. Uno va a mostrar la imagen invisible del sol en el que veremos la corona del sol y la cromosfera, la parte más importante del eclipse en totalidad. Y tenemos otro que es el H-Alfa con el que veremos cómo es la superficie del sol en las fases parciales".

Junto a los telescopios de la Agencia Espacial Europea encontamos a varias científicas italianas. Durante el eclipse van a probar un coronógrafo que en breve estará en el espacio a millones de kilómetros estudiando al sol. "Si todo sigue como está funcionando se irá al espacio en breve".