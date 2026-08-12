Los astrónomos, emocionados de compartir su pasión en el eclipse solar con la multitud

El estudio de los expertos no se queda sólo en el Astro Rey, viaja mucho más allá y camina hacia la oscuridad del espacio

El eclipse solar total en España, en directo: el fenómeno sume a más de la mitad del país en una profunda e histórica oscuridad

Compartir







Teruel ha sido uno de los emplazamientos elegidos por los astrónomos para ver el eclipse. Allí, además, se ha montado todo un evento para acercar la ciencia a los aficionados que siguen disfrutando de lo que han visto, informa Lluc Mínguez. Y la palabra clave es la expectación en el ensueño de la sierra de Javalambre. Aquí se han reunido científicos y divulgadores que han analizado este fenómeno.

No han faltado tampoco las familias y grupos de amigos que no han querido perderse el espectáculo. A las20:31 se ha producido la totalidad del eclipse, al volver el sol la gente ha roto en aplausos. Llegados de todas las partes del mundo, la visión desde Galáctica ya forma parte de la historia.

Si para España ha resultado apoteósico, para ellos, los científicos ha sido como sumergirse en un laboratorio natural y a campo abierto. Desde la NASA, que ha hecho de un pueblo burgalés su centro neurálgico hasta la Agencia Espacial Europea llenando localidades de Teruel y León.

Y tras la joyería: las perlas y anillo, por fin han explorado en detalle la corona solar. Como señala Carlos Corral, director de la Misión Arrakis "es una región dominada por campos magnéticos con altas temperaturas". Ha sido cuestión de ángulos, de dibujar alzado planta y perfil del Sol.

PUEDE INTERESARTE FACUA alerta de la retirada de siete modelos de gafas para ver el eclipse solar: comprueba si es una de las tuyas

Rocío Guerra, ingeniera de la Agencia Espacial Europea, señala que "si nosotros intentamos dar una forma de a una montaña solo la vemos desde nuestro frontal, solo vamos a ver una parte. Si nosotros tenemos observaciones desde distintos puntos de la montaña con diferentes alturas, luces, vamos a hacernos mejor una idea de cómo es una montaña, de qué pasa en ella".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pero el estudio de los expertos no se queda sólo en el Astro Rey, viaja mucho más allá. Es una oportunidad única para analizar la oscuridad del espacio. "Hay estructuras de muy bajo brillo que llamamos corrientes estelares y que nos van a permitir entender mejor cómo se han formado y han evolucionado las galaxias y saber qué papel ha jugado en ellas la materia oscura".

Acaba de suceder, pero la ciencia es ávida en conocimiento y dos minutos saben a poco. Marcos Reyes, del Instituto Astrofísico de Canarias señala que "con 10 telescopios en diferentes localizaciones a lo largo de la franja de la totalidad, el año que viene en Marruecos tendremos más de diez minutos y podremos ver cómo evoluciona la corona solar durante todo ese tiempo".

Lo que sea necesario para aprovechar esta lotería astronómica.