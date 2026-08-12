Se trata de productos de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro, Multiópticas y Opticalia.

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FACUA-Consumidores en Acción ha informado este miércoles de la retirada del mercado de unas gafas para el eclipse solar de la marca Mó, de Multiópticas, que se suman a la orden que prohíbe la venta de otros seis modelos, después de que los organismos de consumo hayan detectado que su uso conlleva riesgo de lesiones oculares.

Las gafas de la marca Mó de Multiópticas afectadas corresponden al lote 0326, modelo 2508-RS003. La Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno Balear las incluyo este martes en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos que coordina el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con la prohibición de comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas.

Según ha detallado FACUA, el riesgo que suponen todas estas gafas se debe a que su filtro es excesivamente oscuro, por lo que quien se las ponga solo ve oscuridad total y no puede localizar el sol. Esto puede llevar al usuario a deslizar las gafas hacia la frente, ladearlas o retirárselas un instante, dejando un intervalo sin protección en el que los ojos quedan expuestos directamente a la radiación solar y produciendo una lesión química o térmica en las células foveales de la retina.

La compañía defiende que son seguras

Por su parte, la compañía MO GLOBAL, que ha distribuido las gafas de la marca Mó para la observación del eclipse solar, ha defendido que cumplen con la normativa y los requisitos europeos en ISO 12312-2 y cuentan con los filtros UVA y UVB exigidos por las autoridades sanitarias para una observación segura.

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En concreto, ha informado de que el lote 326 del modelo 2508-RS003 ha sido retirado de la comercialización, aunque afirma que el producto es seguro, cumple con la normativa y no supone un riesgo para la salud.

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En relación a este lote, la compañía ha subrayado que estas gafas tienen un grado de oscuridad mayor y por tanto son seguras. "Es importante que los usuarios no se las ajusten ni retiren durante el eclipse y sigan las instrucciones de uso recomendadas por los expertos sanitarios", ha añadido. Asimismo, ha indicado que los usuarios que dispongan de gafas del lote retirado las pueden devolver en cualquiera de los establecimientos Multiópticas.

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Los otros seis modelos retirados

En el caso de las gafas de la marca Lionstar, modelo LSP1, el producto ha sido incluido el 5 de agosto por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos que coordina el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con la prohibición de comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas.

Las gafas de la marca ECP Eye Care Proffesional han sido incluidas por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León en la red de alerta el 3 de agosto, con orden de retirada del mercado y prohibición de la comercialización. El riesgo se describe con las mismas características que el anterior.

En cuanto a las gafas de la marca Pelispan, la orden de retirada del mercado se incluyó en la red de alerta el 29 de julio de 2026 por el Instituto Galego de Consumo de la Xunta.

También Galicia ha alertado de unas gafas de la marca Homanaje, modelo QW-50Z1 con las mismas irregularidades que implican riesgo de lesiones oculares. En este caso, fueron incluidas en la red de alerta el 29 de julio.

Las gafas de la marca Orro con orden de retirada del mercado y prohibición de comercialización son del modelo O37-R, lote 2603-01 (fecha de fabricación 2026-03). Fueron incluidas en la red de alerta por la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja el 30 de julio.

Por su parte, la orden de inmovilización y retirada del mercado de las gafas de la marca Opticalia se incluyeron en la red de alerta que coordina el Ministerio de Consumo el pasado 31 de julio por la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón.

La entidad ha advertido de que las irregularidades detectadas en estos siete modelos de gafas pueden producirse en otros muchos productos que se vengan comercializando o regalando en los últimos meses.