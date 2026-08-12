El equipo de Informativos Telecinco ha entrevistado a Antonio Marín Frank, el astrofísico responsable del observatorio de Javalambre, instantes después del eclipse

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Por fin ha tenido lugar el eclipse solar total y no ha defraudado a nadie, pero son muchos los que se han quedado con cientos de preguntas tras ver el fenómeno que ya se ha convertido en un hecho histórico. Pero para todas esas preguntas, el equipo de Informativos Telecinco ha podido entrevistar a Antonio Marín Frank, el astrofísico responsable del observatorio de Javalambre, en Teruel, uno de los sitios más espectaculares desde donde se ha podido contemplar el evento.

Allí se han concentrado muchos amigos y familias, pero también científicos y divulgadores que incluso han llegado a emocionarse cuando se ha producido la totalidad del eclipse y cuando, segundos después, el sol ha vuelto a salir por el otro extremo. Y aunque sean profesionales, la emoción que ha generado este fenómeno va mucho más allá porque es "una experiencia vital que puede cambiar incluso una vida si hablamos de gente joven, pero incluso en adultos científicos que trabajamos en esto, es una experiencia extremadamente excitante y emocionante. Han llorado científicos y no científicos. Aquí ha habido un momento de explosión de emotividad durante la durante la totalidad".

No solo es un hecho muy importante para la ciencia española, sino que incluso Burgos ha acogido también a un total de 30 científicos de la NASA que han estado respaldados por un gran operativo de la Guardia Civil para garantizar su máxima seguridad durante el eclipse y que podrán estudiar diferentes fenómenos a partir de este evento astronómico.

La importancia de la divulgación de la ciencia

"La ciencia básica es siempre algo positivo y en particular la astrofísica, que es la que a la que nosotros nos dedicamos, porque es una ciencia que está aportando continuamente desarrollos tecnológicos necesarios para llevar a cabo los experimentos, que finalmente tienen una repercusión en mejorar nuestro día a día porque se aplican en múltiples ámbitos de la vida cotidiana".

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Aunque parezca que el eclipse no se relaciona en nuestra vida cotidiana, ayuda a "entender mejor dónde estamos, de dónde venimos, cómo evoluciona el universo, las estrellas, las galaxias, que es siempre algo que desde pequeños muchos nos lo preguntamos". Los más pequeños también han podido vivir esta experiencia casi con miles de preguntas más que los adultos, por eso "la ciencia es importante transmitirla también, que es uno de los objetivos que hemos tenido en el durante el eclipse, aprovechando esta oportunidad hemos querido transmitir la ciencia sobre todo para acercar a la sociedad y en particular los más jóvenes a la ciencia dentro de un mundo que ahora está dominado por el ruido".