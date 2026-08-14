Adam Mosseri, ejecutivo de Instagram ha defendido el cambio de diseño

La influencia de TikTok e Instagram transforma la forma en que las personas buscan información y eligen qué hacer, comer o visitar: "Es más rápido"

Compartir







La tecnológica ha sorprendido con un nuevo logotipo con una nueva tipografía, tras una década sin cambios. El diseño mezcla rasgos de letra cursiva y de imprenta. Los usuarios, como es habitual, han empezado a opinar y no parecen muy contentos con el cambio de la red social que cuenta con millones de seguidores en todo el mundo.

Adam Mosseri, ejecutivo de Instagram ha presentado el nuevo logo en su cuenta y ha explicado que ya era hora de pegarle una vuelta al diseño que ya había cumplido sus años. “El logotipo tipográfico en la parte superior de la app no cambió en 10 años, así que era hora de renovarlo” .

“Más limpio y más moderno, con referencias al original y a la simplicidad y el cuidado artesanal que siempre hicieron que fuera Instagram”, ha argumentado el ejecutivo para defender el cambio, aunque muchos usuarios no se han mostrado tan entusiastas.

Las opiniones más críticas aluden a la confusión que puede generar la similitud de la letra R y la Z, mientras que otros leían "Instaguam" o "Instagzam", esta última más presente en los comentarios.