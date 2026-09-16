Las compañías telefónicas han desarrollado el archivo 'alias', una manera automática de identificar estafas telefónicas

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Pese a las continuas advertencias de los expertos y las autoridades sobre las estafas digitales como las que se producen a través de los mensajes SMS, muchas personas siguen denunciando haber sido víctimas de un engaño así. Por eso, han creado el registro llamado 'alias' en el que todos los mensajes cuyo remitente no esté registrado serán bloqueados de manera automática.

Sula ha sido una de estas víctimas. Esta mujer recibió un SMS de su banco en el que le alertaba de varios pagos. Justo coincidió que días anteriores había estado haciendo operaciones reales hasta que le apareció un mensaje advirtiendo de que "había programado una transferencia" por un importe que le alertó inmediatamente y que para poder solucionarlo debía llamar al número de teléfono que le indicaban.

En vez de ponerse en contacto con el número de su oficina de banco decidió llamar al número que le indicaban. Cuando lo cogió recibió respuesta por parte de un contestador automático que, aparentemente, parecía verdaderamente su banco porque los estafadores solo tuvieron que suplantar la identidad de la entidad bancaria. Y así es como consiguieron que Sula cayese en la trampa.

Los bancos no suelen hacerse responsables del robo

"Cuando entro en mi cuenta descubro que al revés de cancelar una operación se había cargado 4.900 euros en mi cuenta". Todo lo contrario a lo que quería hacer. Este cargo lo había permitido ella, inconscientemente y pensando que estaba anulando esa operación con su banco y que todo estaba saliendo bien. Además, cuando se puso en contacto con su banco real, le dieron la mala noticia: había sido estafada.

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Además, Sula se derrumbó más cuando descubrió que no había solución, porque el banco no se hacía cargo del robo, algo bastante habitual que hacen algunas entidades bancarias para no sufrir el riesgo de perder económicamente por estafas como esta. Por ello, muchas empresas y entidades han decidido respaldar su seguridad con el registro 'alias', un archivo controlado por las operadoras móviles.

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Gracias a este registro "e traslada la responsabilidad también a las compañías telefónicas" atribuyéndoles a ellos esa responsabilidad de identificar si se trata de una estafa porque los operadores son los que van a bloquear esos 'alias' que no están correctamente inscritos, generando una seguridad absoluta en el ciudadano. Sula se habría ahorrado este gran disgusto del que todavía no se ha recuperado.