Los menores de 13 años solo podrán acceder a las redes sociales a través de perfiles instalados y supervisados por sus padres, mientras se permite su acceso con restricciones hasta los 15

Se trata de una de las propuestas anunciadas por la presidenta, Ursula von der Leyen como respuesta a la presión de países como Francia y España, que reclaman una edad mínima de acceso

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La Comisión Europea habla de las "minicuentas, instaladas y vigiladas por los padres" como única forma de que los menores de 13 años puedan acceder a las redes sociales. Se trata de una de las propuestas anunciadas por la presidenta, Ursula von der Leyen, para vetar las redes a los menores en toda la Unión Europea y permitirles el acceso con restricciones hasta los 15.

Los detalles de las propuestas para una 'Ley del Niño' europea (EU Kids Act, en inglés) que busca establecer límites dentro de las redes sociales se presentarán el próximo jueves. El objetivo, además, es garantizar en todo caso que no haya "ningún acceso a redes sociales antes de los 13 años", ha explicado Von der Leyen.

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Perfiles supervisados y diseños adaptados a los menores

Con esta última medida aprobada por la Comisión, los menores de 13 años solo podrán acceder a las redes sociales a través de las llamadas 'minicuentas', perfiles de redes sociales instalados y supervisados por sus padres. Estas tendrán sus características y funciones limitadas, así como restricciones temporales.

Los menores podrán acceder ya sin vigilancia a las redes a partir de los 15 años, pero lo harán hasta los 18 mediante un diseño adaptado que deberán ofrecer las plataformas para garantizar que navegan bajo un modelo de seguridad reforzada.

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Se trata de una media que responde a la presión de países como Francia y España, que reclaman una edad mínima de acceso para proteger a los menores de los riesgos por la falta de control por parte de las plataformas.

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"Soy consciente de que el poder de los gigantes tecnológicos parece abrumador e imposible de revertir. Y no estoy de acuerdo. No tenemos que aceptar funciones adictivas y no tenemos que aceptar que los niños sean expuestos a contenidos cada vez más extremos", ha expresado.

A falta de conocer los detalles completos, Von der Leyen ha indicado que será una norma que permita un "enfoque gradual y diferenciado", de modo que tenga en cuenta que "cada edad tiene sus propias sensibilidades".