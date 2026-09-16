La presidenta Ursula von der Leyen ha precisado que el jueves presentará los detalles de una propuesta para una 'Ley del Niño' europea que establecerá los límites

Los expertos alertan de la ansiedad que generan las redes sociales a los menores: "A mayor autoestima, menor uso intensivo e inadecuado"

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EstrasburgoLa presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado una propuesta para vetar las redes a los menores de 13 años en toda la Unión Europea y permitirles el acceso con restricciones hasta los 15, siguiendo las recomendaciones del grupo de expertos 'ad hoc' creado para responder a la presión de países que como Francia y España reclaman una edad mínima de acceso para proteger a los menores de los riesgos por la falta de control por parte de las plataformas.

"Es hora de que Europa actúe", ha defendido la mandataria belga ante el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo, Francia, durante el Debate sobre el Estado de la Unión (SOTEU), que ha aprovechado para anunciar que el jueves presentará los detalles de una propuesta para una 'Ley del Niño' europea (EU Kids Act, en inglés) que establezca estos límites.

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Las restricciones a las redes sociales para los menores, con un "nivel de protección adaptado" por edades

A la espera de tener información de forma específica y ampliada en esa rueda de prensa el jueves junto a la vicepresidenta para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, Von der Leyen, no obstante, ha indicado ya que será una norma que permita un "enfoque gradual y diferenciado", de modo que tenga en cuenta que "cada edad tiene sus propias sensibilidades".

De este modo, el objetivo es que el nuevo marco común garantice un "nivel de protección adaptado" a cada franja de edad y garantizar en todo caso que no haya "ningún acceso a redes sociales antes de los 13 años" y que se abra la puerta a un acceso restringido a partir de esa edad y hasta los 15, cuando ya podrán acceder sin las limitaciones de esta norma.

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Un acceso limitado con "minicuentas, instaladas y vigiladas por los padres"

Ese acceso limitado será a partir de "minicuentas, instaladas y vigiladas por los padres", con restricciones en los ajustes de las plataformas que garanticen un uso limitado, por ejemplo.

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Los menores podrán acceder ya sin vigilancia a las redes a partir de los 15 años, pero lo harán hasta los 18 mediante un diseño adaptado que deberán ofrecer las plataformas para garantizar que navegan bajo un modelo de seguridad reforzada.

"Soy consciente de que el poder de los gigantes tecnológicos parece abrumador e imposible de revertir. Y no estoy de acuerdo. No tenemos que aceptar funciones adictivas y no tenemos que aceptar que los niños sean expuestos a contenidos cada vez más extremos", ha expresado, después de evocar el caso de Oléa, una niña belga de 14 años víctima del 'bullying online' que el mes pasado se suicidó.

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"Ya basta", ha zanjado, antes de defender el marco europeo que limite el acceso de los menores y asegurar que "Europa tiene el poder para actuar y dictar nuestras propias reglas" a los gigantes tecnológicos.

Además, la conservadora alemana ha avisado en su intervención ante la Eurocámara de que "no sólo los menores están en riesgo" cuando se trata de navegar en una Internet sin límites, porque también los usuarios en general encuentran diseños adictivos "dañinos para todos".

En esta línea, la presidenta de la Comisión Europea ha anunciado que este mismo otoño el Ejecutivo comunitario presentará una propuesta para ampliar el marco de protección contra este tipo de modelos bajo una nueva Ley de Equidad Digital.