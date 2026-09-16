Quienes son hijos de personas sin estudios dedican 50 minutos más al día que los que tienen padres universitarios

Así serán las 'minicuentas' de redes sociales para niños de 13 años y el modelo de seguridad reforzada hasta los 18

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Europa regulará el acceso de los adolescentes a redes sociales, entre otras cosas, para que los datos del tiempo de que pasan los niños con el móvil, mejoren. Y es que siete de cada diez menores de 8 a 16 años pasa más de tres horas al día delante de una pantalla.

Si se suman todas las horas que los niños están delatante de un dispositivo durante un año, pasan así dos meses íntegros. "Tenemos un problema bastante grande con nuestros hijos y esa dependencia al móvil", admite una madre.

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De lunes a viernes tres de cada diez superan esas dos horas que marcan como límite los expertos y los días que no hay cole, el 44% sobrepasa la recomendación. "Un fin de semana se puede tirar, tres, cuatro o seis horas si no hace nada, es un montón de tiempo", admite otra madre.

"Buscan evadirse de su entorno"

A los adolescentes no les gusta que les controlen porque el móvil se ha convertido en su refugio. "Buscan también evadirse un poco de su entorno, no se sienten comprendidos por los padres, por la familia", explica María Jiménez, psicopedagoga.

Pero cada vez le dedican mas tiempo y en cuarto de la ESO ya superan los 300 minutos al día frente a las pantallas. "Entre los estudiantes de 14 y 18 años tenemos un 19% que tienen un uso problemático de internet", aseguraba la ministra de Sanidad, Mónica García.

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Los chicos están más enganchados que las chicas y el nivel social también influye. "Los padres tienen que poner límites", opina la psicopedagoga María Jiménez. Quienes son hijos de personas sin estudios dedican 50 minutos más al día que los que tienen padres universitarios.