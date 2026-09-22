Durante el mes de septiembre el observatorio de Calar Alto ha registrado otros tres fenómenos astronómicos

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Hace apenas una semana, una "superbola de fuego" iluminó el cielo de la zona noroeste de Baleares al entrar en la atmósfera a una velocidad de 230.000 kilómetros por hora aproximadamente. El observatorio astronómico de Calar Alto, Gérgal, Almería, registró este fenómeno entre los días 10 y 11 de septiembre cuando una roca se desprendió de un cometa al cruzar la atmósfera.

Por otra parte, el mismo observatorio de Gérgal, registró los días 19 y 20 de septiembre otras dos bolas de fuego que se pudieron ver surcando el cielo en el Golfo de Cádiz frente a la costa de Alhucemas, Marruecos, durante el atardecer y "con bastante luz natural".

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El primero de los dos fenómenos se registró el 19 de septiembre a las 04:14 horas, mientras que el del día 20 se pudo observar a las 20:47 horas durante el atardecer y "con bastante luz natural", lo que lo ha hecho "aún más espectacular". El profesor José María Madiedo del Instituto de Astrofísica de Andalucía, perteneciente al CSIC, ha sido quien ha realizado los análisis de ambas bolas de fuego que son de tipo cometario y esteroidal.

Dos estaciones de Huelva, otras dos de Granada y otra de Sevilla pudieron registrar también el fenómeno ocurrido el día 19 que recorrió el cielo a una velocidad de 97.000 kilómetros por hora con una altitud inicial de 98 kilómetros. La bola asteroidal que surcó el cielo el día 20 se registró, además de por el observatorio astronómico de Calar Alto, por las estaciones de La Sagra en Granada, la de Olocau en Valencia y la de Mazagón Huelva. Esta última viajaba a una velocidad de 65.000 kilómetros por hora a una altura inicial de 91 kilómetros.

Sin embargo, estos no son los únicos fenómenos astronómicos registrados en Calar Alto. Entre el 10 y el 11 de septiembre, el observatorio registró un 'sprite' o espectro rojo que fue provocado por una "fuerte tormenta".