El cráter de unos 222 metros de ancho y de hasta 43 metros de profundidad habría resultado de un impacto ocurrido hace dos años

A pesar de que el golpe en la Luna no fue detectado en tiempo real por parte de telescopios en la Tierra y en el espacio, una sonda de la NASA detectó el cráter en la cara visible de la Luna en mayo de 2024

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Un grupo de científicos han descubierto un cráter en la Luna de unos 222 metros de ancho y de hasta 43 metros de profundidad, un tamaño superior al del Coliseo Romano. Según los expertos, habría resultado de un impacto ocurrido hace dos años y se ha convertido en el mayor cráter de impacto conocido del Sistema Solar excavado en tiempos recientes.

El cráter ha sido bautizado en honor al fallecido exdirector del Instituto Lunar y Planetario de Houston, Thomas McGetchin y ha alcanzado el récord al triplicar en tamaño al que hasta entonces era el cráter más grande, hallado por el Orbitador de Reconocimiento Lunar (ORL) de la NASA hace una década.

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Un hallazgo único que otorga valiosa información para futuros proyectos de la NASA

Uno de los dos estudios relacionados con el tema publicado el miércoles en la revista 'Science Advances', explica que "este evento constituye una observación estadísticamente rara, en la práctica, de una vez en la vida".

En realidad, un acontecimiento de tal magnitud ocurre sólo una vez cada 132 años, estiman los investigadores, lo que lo convierte en una gran fuente de información en un momento crucial en el que la NASA se prepara para construir una base para astronautas en la Luna.

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A pesar de que el golpe en la Luna no fue detectado en tiempo real por parte de telescopios en la Tierra y en el espacio, el ORL detectó el cráter en la cara visible de la Luna en mayo de 2024, poco después de que se formara tras el impacto de un fragmento de asteroide o cometa "del tamaño de un edificio de tres a seis pisos contra su superficie", explica la NASA.

Además, las imágenes de gran angular del ORL no se identificaron hasta agosto de 2025. La nave espacial recopiló imágenes más detalladas el año pasado, seguidas de la confirmación del hallazgo a comienzos de este.

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El reciente impacto removió la superficie lunar a lo largo de más de 100 kilómetros, explican los investigadores. Mark Robinson, científico jefe de las cámaras del ORL, que trabaja en Intuitive Machines, añade que el polvo y el suelo rocoso fueron expulsados con un ángulo mayor de lo esperado.

Los descubrimientos de cráteres del ORL desde su lanzamiento en 2009 muestran que la capa superior del suelo lunar está siendo volteada por material expulsado cada 80.000 años, más rápido de lo que se pensaba, según explica Robinson.