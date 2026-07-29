Agencia EFE 29 JUL 2026 - 09:46h.

El lanzamiento se pudo realizar después de dos prórrogas debido a un fallo durante el encendido de los motores y por el mal tiempo

Se trata de un programa que la NASA sigue muy de cerca puesto que necesita esta tercera versión de la nave espacial para transportar astronautas a la superficie lunar en la misión Artemis aplazada al año 2028

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La empresa aeroespacial estadounidense Space X ha compartido en una publicación a través de la red social X unas imágenes del decimotercer vuelo de prueba de la nave Starship. Esta amerizó con éxito la semana pasada en el océano Índico, días después de que el lanzamiento se suspendiera por un fallo durante el encendido de los motores y por el mal tiempo.

La empresa de Elon Musk ha aclarado que la nave "aún flota en el océano Índico", mientras el equipo de recuperación recopila imágenes del cohete.

Después de dos prórrogas, la nave pudo volverse a someter a examen

Este no solo fue el decimotercer lanzamiento de prueba del cohete, también fue la segunda evaluación del propulsor Super Heavy, la primera de las dos fases del vehículo espacial, y la primera salida en la que la Starship contaba con veinte satélites Starlink V3 de nueva generación.

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Otras de las metas alcanzadas incluyeron el primer encendido en el espacio de un motor Raptor, la ejecución de la maniobra de retroceso del propulsor Super Heavy V3 con sus 33 motores y la recopilación de datos cruciales sobre el rendimiento del escudo térmico durante el reingreso de la Starship.

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El lanzamiento se realizó después de dos aplazamientos: el primero de ellos, el 16 de julio, debido a un fallo en el encendido de varios motores que obligó a abortar la operación, y el segundo debido a las malas condiciones meteorológicas.

En lo que va de año, esta es la segunda misión de prueba del tercer modelo de la Starship, un programa que la NASA sigue muy de cerca puesto que necesita la tercera versión de la nave espacial para transportar astronautas a la superficie lunar en la misión Artemis III.

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La misión tripulada a la Luna fue aplazada a principios del año 2028, en parte debido a los retrasos en el desarrollo del cohete. SpaceX compite directamente con Blue Origin, la compañía aeroespacial del magnate Jeff Bezos, que ofrece su sistema Blue Moon como alternativa.