Antoni Mateu 25 SEP 2026 - 16:47h.

Ricard Aumedes, Digital Manager de cdmon, explica a la web de 'Informativos Telecinco' todas las claves qué hay detrás del nuevo sistema de verificación

Cómo protegerse de las llamadas spam antes de que el prefijo 400 ayude a indentificarlas: "Hemos detectado muchas estafas"

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Recibimos un mensaje SMS al teléfono con un enlace que resulta que es una estafa. Pero antes, hemos caído en la trampa porque nos hemos fiado del nombre del remitente. Uno de los principales aspectos de las suplantaciones de identidad es usar, ilegalmente, el nombre del remitente para hacernos picar en el anzuelo. Esto en España, desde el 15 de septiembre, ha cambiado gracias al registro de alias.

Ricard Aumedes, quién es Digital Manager de cdmon, inicia explicando que el alias es “el nombre que vemos como remitente cuando recibimos un SMS en lugar de un número de teléfono”.

“Hasta ahora, ese nombre podía ser utilizado por un tercero para hacerse pasar por una empresa, pero ahora estas tienen que registrar los nombres o marcas que utilizan para enviar SMS y demostrar que existe una vinculación real con ese nombre. Además, se identifica qué proveedores de mensajería están autorizados a enviar mensajes utilizando ese alias”.

Este registro se lleva a cabo en la CNMC. El motivo se debe a que este organismo “ya regula y supervisa determinados aspectos del sector de las telecomunicaciones en España”. También expone la centralización de la información ya que “es un único organismo independiente el que se encarga de la comprobación de qué empresas pueden utilizar cada identificador y qué proveedores están autorizados para enviar esos mensajes”.

El sistema de protección pasa por “el control se hace antes de que el SMS llegue”

No se trata de un filtro que se instale en nuestro teléfono, sino que “el control se hace antes de que el SMS llegue al usuario”.

Según el experto, si alguien intenta enviar un mensaje utilizando el nombre de una empresa que no tiene registrado ese alias, el operador puede identificar que ese remitente no está autorizado y bloquear el mensaje. Lo mismo ocurre si el mensaje procede de un proveedor que no está autorizado para utilizar ese alias.

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Sin embargo, con esta casuística, Aumedes aboga por seguir fijándose en lo que nos llega dentro del SMS, a pesar de que España tenga ya estos filtros en funcionamiento: “Si un mensaje nos pide introducir datos bancarios, contraseñas o realizar un pago urgente, es recomendable acceder a la web o aplicación oficial de la empresa directamente, en lugar de hacerlo desde el enlace del SMS”.

¿Qué sucede si una empresa quiere mandar un mensaje fraudulento?

A pesar de los filtros y del contenido, ¿es posible que sigamos recibiendo un mensaje fraudulento? Aquí el experto identifica varios escenarios. El primero de ellos versa sobre “si un tercero intenta utilizar ese mismo nombre sin estar autorizado, el mensaje debe ser bloqueado por los proveedores que participan en su transmisión”.

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El segundo, cuando “una empresa que no haya registrado su alias no queda completamente impedida para comunicarse por SMS. Puede seguir enviando mensajes, pero no podrá hacerlo utilizando ese nombre o marca como remitente”.

Por último, los números de teléfono españoles y la ubicación forman parte de este muro de contención: “el registro no se aplica a mensajes dirigidos a números que no sean españoles. También existe una excepción para determinados casos de usuarios españoles que están en itinerancia internacional”.