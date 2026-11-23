Puri Ruiz 23 NOV 2026 - 06:00h.

La artista, defensora de los derechos de las personas trans, ha irrumpido con fuerza en un panorama musical, el urbano, dominado todavía por los hombres

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Lleva desde 2020 cantando y componiendo, pero desde 2024 es una de las voces de referencia entre la generación Z. Thais Amores García, conocida en la escena como Metrika, destaca y crece en un sector musical dominado por hombres como Bad Bunny, Quevedo, Ozuna o Don Omar, por citar solo algunos. Metrika cumple ahora 23 años: así es la artista de música urbana que ha irrumpido con fuerza en nuestro país.

La música como vía de escape

Tal como señala el medio especializado ‘Madshion’, Metrika comenzó a sumergirse en el mundo de la música con 13 años, cuando vio que no encajaba en los patrones establecidos del colegio. Fue así como convirtió el rap en su manera de expresarse; en particular, en lo que se conoce como ‘freestyle’, es decir, rapear improvisando, algo que se materializa en las conocidas como "batallas de gallos" entre dos o más raperos. Con un micrófono improvisado y una base de YouTube comenzó a grabarse en su habitación, y con 15 años pudo costearse su primera sesión de estudio.

A la vez que perfeccionaba su arte para la improvisación comprobó que los hombres tienen mayor peso en la industria. Sin embargo, como ella misma explicaba recientemente a ‘Los40 Urban’, las mujeres están escalando posiciones y ganando influencia dentro del trap y el hip-hop. “El mínimo esfuerzo está muy bien. Ojalá yo pueda ganar lo que gana un hombre haciendo el mínimo esfuerzo”, comentaba, y bromeaba con la diferencia que existe entre ellos y ellas a la hora de salir a un escenario. “No puede ser que nosotras estemos bailando, cantando, haciendo piruetas por el aire, y que ellos salgan a cantar sin camisetas y sudados”.

Detrás del personaje y como comentábamos al arranque del artículo está Thais Amores García, una joven de Castellón de la Plana. En una entrevista ha principios de año en '20 minutos' explicó cómo interpretar a su personaje le resulta difícil en los momentos en que ella, a nivel personal, se encuentra en un espacio de paz, plenitud o felicidad: "Metrika es un personaje con muchísimo ego, muy imponente, altiva, y también muy diva. Me está costando meterme en el papel. Y Thais es una persona agradable, muy dulce; soy todo lo contrario. También Metrika representa una parte de mí a la que le he dado una forma para aceptarla y ya, pero lo que me gusta es que la gente me reconozca y me llamen por mi nombre por la calle".

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Un referente del colectivo LGTBIQ+

En 2020 lanzó su primer sencillo, ‘X Money’, pero fue en 2024 cuando su fama aumentó exponencialmente gracias a su primer álbum, ‘Madre fundadora’. Este 2026 sacó un EP, ‘Jane Doe in the Dream House’, y recientemente ha salido su segundo LP, ‘La Orden’. Muchos de sus temas acumulan millones de escuchas solo en Spotify. Su estilo evoluciona continuamente, y del trap más puro ha ido haciendo más complejo su sonido, que fusiona el ritmo urbano con la música electrónica.

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Su estética es hiperfemenina, con accesorios de color rosa, maquillaje extremo, uñas extralargas y tacones infinitos, que combina con un toque gótico gracias a sus looks con predominio del color negro o el encaje. Sus letras, muy transgresoras, encuentran en lo sexual y lo religioso gran parte del material con el que compone. Pero, sobre todo, Metrika es un referente del colectivo LGTBIQ+: bisexual declarada, se ha manifestado a menudo a favor de las personas trans; de hecho, en su cuerpo de baile hay bailarinas trans. El año pasado vivió un incidente tránsfobo que la obligó a cancelar uno de sus conciertos en Burgos, en pleno Orgullo: hubo asistentes que lanzaron hielos y profirieron insultos y amenazas de muerte a una bailarina.

Pero si hay algo con lo que se ha ganado el cariño de sus fans, conocidos como “zorras fieles”, es su espontaneidad al hablar, su humor sin filtros, su cercanía y su naturalidad, que refleja en cada entrevista que concede tanto en pódcast como en medios convencionales y que contrasta con la imagen que ofrece sobre el escenario.