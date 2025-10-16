Antoni Mateu 16 OCT 2025 - 14:08h.

La alianza entre Walmart y OpenAI para comprar productos sin salir del asistente de IA es el primer paso de un cambio de paradigma

Estados Unidos ha tomado la delantera en la senda de convertir a ChatGPT en una plataforma de compras. Si hasta ahora, tiendas como Amazon o AliExpress contaban con sus propios ecosistemas, ahora la app de OpenAI ha dado sus primeros pasos para convertirse en un lugar para mostrar y referir productos.

Aunque todavía este escenario está en una fase primigenia —y por el momento, la alianza más grande hasta ahora conocida se ha firmado en EEUU—, incluso España va a poder verse beneficiada de esta nueva funcionalidad. De hecho, ya es posible localizar productos dentro de ChatGPT, aunque hay restricciones en cuanto a la operabilidad de la propia compra.

¿Cómo puedo comprar dentro de ChatGPT?

La idea que se está gestando —y cuyo impacto se verá a medio plazo— es la de poder localizar lo que queramos y, sin tener que salir de la aplicación, comprarlo directamente. De esta manera, se da un paso más en el nuevo paradigma de internet, en el cual las búsquedas de Google con el formato de lista van a quedar en el pasado en 2026.

Actualmente es posible localizar productos dentro de ChatGPT, incluso desde España —país en el que Walmart no tiene presencia—. No obstante, el hecho a destacar es que, además de los propios productos que le pidamos, el asistente de IA nos va a facilitar los enlaces directos a las tiendas. Por el momento no podemos pagar dentro de la aplicación, aunque es cuestión de tiempo —y de que se firmen más alianzas, con más comercios, en más regiones— para que esto acabe por materializarse.

Así puedes pedirle a ChatGPT para comprar productos

Si le pedimos a ChatGPT de forma explícita qué es lo que se puede comprar dentro de la app, la respuesta que vamos a obtener va a ser clara: “Por ahora, no puedes comprar directamente productos dentro de la app de ChatGPT (como si fuera una tienda)”.

Sin embargo, en el caso de que le preguntemos por cosas en concreto, esto es lo que vamos a ver. Si le pedimos para comprar una manta eléctrica, lo primero que nos va a enseñar es una tabla de características del producto. Aquí la IA nos pone en contexto para que tengamos a mano los datos más importantes a nivel general: veremos tablas de información, así como informaciones de normativas de uso y de seguridad del producto.

Lo siguiente que vamos a ver es un listado con modelos diferentes para comprar, junto con una foto y el precio. En algunos casos también nos va a mostrar nombres de tiendas, en modo de previsualización.

Aquí tendremos que pulsar encima del producto que queramos: se nos abrirá un listado y lo primero que vamos a ver es un mensaje que indica que el producto no está disponible. Pero esa “no disponibilidad” hace referencia a ChatGPT. Lo que sí nos va a mostrar es un listado de comercios verificados —junto con los enlaces directos— para poder clicar, acceder directamente y comprar dentro de la tienda que la IA nos habrá referenciado.