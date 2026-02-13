Antoni Mateu 13 FEB 2026 - 07:00h.

En una nueva remesa de actualizaciones, la compañía liderada por Sam Altman se deshace de sus sistemas más antiguos

ChatGPT entra en una nueva era con la purga de la compañía OpenAI. El 13 de febrero se marca en el calendario como un punto de inflexión para el asistente: sólo funcionará con los sistemas de lenguaje más recientes, a partir de la versión 5.2.

Sin embargo, uno de los puntos críticos del asistente estuvo marcado por ChatGPT 4-o, debido a que era muy complaciente con los usuarios y que tuvo que ser retirado. Poco tiempo después, la compañía volvió a “re-conectarlo" tras una avalancha de quejas.

ChatGPT 4-o, en el centro de la polémica

La interacción entre ser humano y máquina ha evolucionado de forma significativa en los últimos tres años. Sin embargo, uno de los puntos de polémica más candentes del 2025 fue ChatGPT 4-o.

¿El problema? La complacencia de este modelo. Ni la propia compañía se esperaba que el asistente validase todo lo que se le dijera: desde emociones negativas, respaldar comportamientos impulsivos o ser un 'pozo sin fondo' a la hora de responder dudas y cuestiones que se escapaban del propio conocimiento del algoritmo, pues el objetivo era el de "servir". O, por lo menos, esa era la misión que se había "auto-otorgado el asistente".

En su momento OpenAI explicó que el objetivo era el de "mejorar la retroalimentación con los usuarios", con el fin de dar "respuestas más adecuadas". Así pues, el propio aprendizaje dio prioridad a los sentimientos positivos y negativos que se le enviaban. Como resultado: ChatGPT quería coincidir con las emociones de sus usuarios.

ChatGPT 4-o ya tuvo que ser desconectado

La respuesta a este comportamiento inesperado por parte del asistente derivó en una desconexión abrupta de este modelo de lenguaje.

Fue en mayo del 2025 cuando Altman anunciaba que retiraba la actualización del modelo 4-o por ser demasiado adulador: se generaban respuestas "excesivamente halagadoras o agradables, pero falsas", tal y como explicó en una entrada de su blog oficial.

También varios usuarios de internet --como es el caso de @jimrandomh, uno de los más notorios en poner la cuestión sobre la palestra-- probaron cómo dicho comportamiento se acrecentaba a medida que la conversación se iba alargando con ChatGPT.

¿La consecuencia de esta desconexión? Medios internacionales como Forbes recogen testimonios de gente que "lloró y sentían que habían perdido a un amigo" cuando supieron de la desconexión.

Pero, sin embargo, este testimonio era la punta del iceberg y OpenAI acabó por retractarse anunciando que este modelo podría seguir utilizándose en la suscripción de pago de ChatGPT Plus. Hasta que llegamos al 13 de febrero del 2026.

Se trata de un cierre paulatino

Del mismo modo que ahora ChatGPT 4-o va a cerrar sus puertas, OpenAI ya decidió no continuar -en abril del año pasado- el modelo de lenguaje GPT-4.

No obstante, ahora son los modelos GPT 4-o, 4.1, 4.1 mini y o4-mini los que dejan de estar disponibles dentro de la aplicación ChatGPT. Ni con el modelo de pago ni con el gratuito se podrá volver a contactar con GPT 4-o, aunque sí que será posible hacerlo de un modo.

Los modelos de lenguaje de OpenAI pueden descargarse para crear asistentes que usan las bases de funcionamiento -se conoce como API-. Aquellos asistentes que usen la API de 4-o no verán cambios a pesar del cierre, al menos, en corto y medio plazo.