Karina Gibert, decana del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de Cataluña, analiza la pelea generada con IA entre Cruise y Pitt

La IA está detrás del 82 % de las ciberestafas por correo electrónico en Cataluña

Hollywood ya no teme solo a la taquilla, lleva tiempo mirando con recelo a los algoritmos. El modelo de inteligencia artificial Seedance 2.0, desarrollado por la matriz china de TikTok, no es otra herramienta más. Es la prueba de que la frontera entre rodar y generar con IA empieza a desdibujarse. Y eso, en la Meca del cine, es una declaración de guerra. Informan en el vídeo Yolanda Bernardo y Gema Domene.

El terremoto audiovisual tiene un nuevo capítulo. Han pasado unos días, que más de uno se ponga a juguetear con la herramienta para comprobar que lo generado parece salido de un estudio de Hollywood.

"Esto antes estaba en manos de los profesionales de la industria filmográfica y ahora está en las redes y cualquiera lo puede usar", advierte Karina Gibert, decana del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de Cataluña.

"Estamos rozando lo delictivo"

Escenas muy creíbles creadas a partir de unas escuetas instrucciones escritas y alimentadas con muy pocas imágenes reales, en este caso de Brad Pitt y Tom Cruise. Tiene ventajas. "Puede ser interesante si quieres restaurar gran una peli antigua que te falta un cachito" señala Gibert, pero también peligros. "Este otro tipo de suplantación de identidad, yo diría que estamos casi rozando lo delictivo, sino directamente cometiendo un delito", advierte.

Por eso, la asociación cinematográfica y compañías como Disney contraatacan legalmente por este uso masivo y sin autorización de su propiedad intelectual. Baitans, la empresa china señalada, contesta que reforzará la vigilancia en su herramienta.

"Unos lo hacen por jugar, otros lo hacen como una broma y otros lo hacen porque quieren delinquir", señala Gibert. Existe un precedente con Sora 2, el generador de vídeo de OpenAI, conflicto que se cerró con dinero, 850 millones de euros. Disney liberó así a 200 personajes durante tres años.