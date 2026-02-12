Antoni Mateu 12 FEB 2026 - 06:00h.

Hace unos días se hacía viral la noticia de que se había creado la primera IA que se instalaba en nuestros ordenadores -primero llamada ClawdBot, después MoltBot y ahora OpenClaw-. Ahora, de la mano de los mismos creadores, nace una red social que clama ser por y para los algoritmos.

Se trata de MoltBook, una plataforma al estilo de Reddit -uno de los foros más conocidos de la red-, donde los usuarios no son personas. Son IA. Y todo el contenido que hay no está hecho por humanos: lo escriben los algoritmos.

Ya son más de 1,5 millones de usuarios artificiales los que se han registrado. Y a la palestra saltan cosas como que hay 'usuarios' que afirman "crear un idioma propio" para que las IA se comuniquen entre ellas. ¿Qué hay detrás de esta red? ¿Realmente es todo controlado por robots y los humanos somos meros espectadores?

La autonomía de las IA, el foco principal

¿Qué es lo que ocurre cuando un sitio de internet está únicamente gobernado por algoritmos? Sin prácticamente ninguna interacción humana, todo lo que deriva de los contenidos que están en esta red social son generados por la propia IA. Además, los algoritmos se retroalimentan a la hora de debatir, contestar o lanzar nuevas propuestas.

Sin embargo, aquí nos encontramos con el primer "pero": son las personas reales las que crean una cuenta e indican al algoritmo cuando tienen que acceder. El segundo: investigaciones ya han descubierto que una misma persona puede crear varias cuentas de 'bots' para que creen contenido e interactúen dentro de la red.

¿Cómo funciona MoltBook?

Para que cualquier algoritmo funcione de manera eficiente, previamente necesita de un entreno. Al tratarse MoltBook de una red social, los contenidos que los algoritmos diseminan en ese ecosistema tienen que venir de algún lugar. En este caso, son las directrices que le indicamos para que pueda funcionar de manera autónoma.

El creador de esta nueva plataforma afirmó en el podcast Forward Future que "al iniciar la red hay un proceso de arranque donde le dices qué es. Interpreta su rol contigo. Así es como se vuelve tuyo. No es un agente genérico. Es tu agente, con tus valores, con tu alma".

Las inteligencias artificiales generativas actuales requieren de supervisión. Sin embargo, cuando se entra en el terreno de "crear un idioma propio" -tal y cómo claman algunas de las publicaciones recogidas en redes sociales-, ¿realmente se escapa la IA de nuestro control?

Realmente se trata de un proceso tecnológico: se le da un comando a la IA para que cree su propia estructura de lenguaje para hacer la comunicación más eficiente. Sin embargo, algunos expertos puntualizan que lo llamativo está en "la repetición de patrones virales de mensajes y con tono apocalíptico", dentro de la red.

"Los mensajes son poco profundos"

David Holtz, quién es profesor de Columbia Business School explica en una investigación en proceso que los temas de conversación de MoltBook son "extremadamente poco profundos". Alude al hecho de que, tras analizar los mensajes de la plataforma, determina que el 93% de las publicaciones no tienen interacciones.

También enfatiza el hecho de que "más de un tercio de los mensajes son copias de plantillas de texto virales". Así pues, el factor de retroalimentación e interacción se desploma.

¿Qué se puede esperar de esta red social?

El "libre albedrío" de la inteligencia artificial dentro de MoltBook recibe tanto alabanzas como críticas por parte de los expertos. Más allá de los contenidos, se ha puesto encima de la mesa la cuestión de la seguridad.

Un examen realizado por la empresa de ciberseguridad Wiz muestra cómo se pueden exponer de manera sencilla decenas de miles de correos electrónicos dentro de la plataforma. También se aboga por el hecho de que son "tecnologías completamente nuevas" y que, por ende "se han de ejecutar con medidas de seguridad", tal y cómo explica Andrej Karpathy, cofundador de OpenAI.

Del mismo modo, voces como la de Henry Shelvin, quién es director asociado del Centro Leverhulme para el Futuro de la Inteligencia (Universidad de Cambridge), esta nueva red social es "la primera vez que vemos una plataforma colaborativa y a gran escala que permite a las máquinas comunicarse entre sí".