Matadero reúne avances españoles en drones autónomos, cirugía de precisión y tecnología espacial

Una empresa de Shanghái crea el primer dispositivo implantable que conecta el cerebro con un ordenador

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El talento científico y tecnológico español se exhibe estos días en Matadero, donde ingenieros, inventores e investigadores muestran avances que ya están transformando sectores clave como la medicina, la ingeniería o la exploración espacial. Desde la capacidad de operar tumores imperceptibles al ojo humano hasta drones que no necesitan piloto, la muestra reúne algunos de los desarrollos más punteros del país.

La exposición cuenta con espacios dedicados a siete grandes ámbitos de conocimiento que reflejan las principales líneas de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM): Arquitectura y Sociedad; Bioeconomía y Medio Ambiente; Energía y Transporte; Espacio y Seguridad; Inteligencia Artificial y Digitalización; Industria del Futuro; y Salud y Bienestar.

Drones que aprenden por sí solos

Uno de los proyectos más llamativos es un dron autónomo capaz de volar sin intervención humana y aprender durante el propio vuelo a sortear obstáculos. A través de inteligencia artificial, el sistema identifica en tiempo real elementos del entorno, como puertas o rutas de paso, y mejora su comportamiento de forma continua.

Durante los días 18 y 19 de marzo, en la Central de Diseño de Matadero Madrid, los visitantes pueden asistir a demostraciones prácticas que incluyen recreación digital de alta costura, espectáculos de tecnología láser, aplicaciones de inteligencia artificial en drones, vehículos de competición o la presentación del próximo satélite que la UPM lanzará al espacio, el UPM Sat-4.

Ingeniería de alto rendimiento

La innovación también se traslada al ámbito del motor, con motocicletas de competición diseñadas y fabricadas íntegramente por equipos de ingenieros, capaces de alcanzar los 227 kilómetros por hora en recta, reflejo del alto nivel técnico alcanzado.

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Precisión extrema con tecnología láser

En el campo de la tecnología láser, los avances alcanzan niveles de precisión sorprendentes, hasta el punto de poder escribir sobre un cabello humano, demostrando el grado de control que se está logrando.

Del quirófano al espacio

La exposición abarca también el desarrollo de satélites y tecnología médica avanzada. Entre los proyectos destacan sistemas que permiten al cirujano visualizar en tiempo real el tejido sano y el tumor durante una operación, lo que mejora la precisión de las intervenciones.

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El programa se completa con mesas redondas, concursos de tesis doctorales explicadas en solo tres minutos y ponencias exprés de investigadores como Alejandro Datas, cofundador de Thermophoton; Efrén Fernández, beneficiario de una ayuda ERC Consolidator Grant; Rubén Pérez-Mañanes, cirujano oncológico del Hospital General Universitario Gregorio Marañón; y Natalia Latorre, directora general de Transición Energética de Enagás.

Una muestra del conocimiento

Las actividades se desarrollan en horario de mañana y tarde durante ambas jornadas. La exhibición reúne iniciativas que abarcan múltiples áreas del conocimiento y pone en valor el trabajo de profesionales altamente cualificados, ofreciendo una visión global del potencial innovador que se está desarrollando en España.