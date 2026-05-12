Ayuda de hasta 1.500 euros para familias monoparentales: aún se puede solicitar

A las ayudas estatales se suma una capa extra a nivel autonómico

Hasta 3.500 euros para autónomos que trabajen desde casa: de los requisitos a los plazos a cumplir

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Criar a un hijo solos exige el doble de todo, ya sea tiempo, energía además de, casi siempre, la mitad de ingresos disponibles. España tiene un sistema de ayudas para familias monoparentales que puede sumar más de 1.500 euros anuales, pero que muchos no conocen en su totalidad o no han llegado a tramitar. La clave es que la principal de esas ayudas no tiene fecha de caducidad, y se puede pedir en cualquier momento del año.

La Agencia Tributaria reconoce una deducción en el IRPF de 1.200 euros anuales para familias monoparentales con al menos dos hijos, siempre que el progenitor no perciba pensión de alimentos por esos hijos. Esta deducción para familias monoparentales con dos hijos puede cobrarse de forma anticipada, a razón de 100 euros al mes, mediante el Modelo 143 de la Agencia Tributaria, sin necesidad de esperar a la declaración de la Renta.

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Lo que hace especialmente relevante esta ayuda es su disponibilidad permanente. El Modelo 143 no tiene un plazo cerrado de presentación. Se puede solicitar en cualquier momento del año 2026 en cuanto se cumplan los requisitos. Si la solicitud se presenta en los primeros días de un mes, el primer ingreso suele recibirse al mes siguiente, siempre que la AEAT valide la solicitud sin incidencias.

La solicitud puede hacerse por tres vías. Por internet, a través de la web de la Agencia Tributaria, con DNI electrónico, certificado digital o Cl@ve; por teléfono, llamando al 901 200 345; o en persona, acudiendo a cualquier oficina de la Agencia Tributaria con cita previa y el formulario rellenado y firmado.

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Los requisitos para acceder a las ayudas

No basta con tener hijos en solitario. Para ser beneficiario de esta deducción hay que ser ascendiente separado legalmente o sin vínculo matrimonial con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos y cuando estos hijos computan para familia numerosa, o bien ser una familia monoparental con al menos dos hijos que cumplan las condiciones de convivencia y cotización a la Seguridad Social.

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El requisito de cotización es esencial, y el contribuyente debe estar de alta en la Seguridad Social o mutualidad alternativa y haber cubierto los plazos mínimos de cotización; concretamente, debe cotizar al menos una cantidad mensual equivalente al importe obtenido por anticipado. Esto significa que está disponible tanto para trabajadores por cuenta ajena como para autónomos y para quienes cobran una prestación contributiva o pensión.

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Una segunda ayuda de 1.000 euros por nacimiento o adopción

Para familias monoparentales que hayan tenido un hijo recientemente o hayan formalizado una adopción, existe una segunda ayuda gestionada por la Seguridad Social. La Seguridad Social tiene una ayuda de 1.000 euros por nacimiento o adopción para familias monoparentales, familias numerosas y madres con discapacidad desde el 65%, siempre que no superen un máximo de ingresos que se establece cada año y que se calcula en función del número de hijos.

El umbral de ingresos para familias monoparentales con un único hijo a cargo está situado en torno a los 14.000 euros anuales. Cuando se supera el límite mínimo pero no se llega al máximo, se puede recibir una ayuda más baja equivalente a la diferencia entre el límite máximo y los ingresos de la unidad familiar.

De esta forma, para una familia monoparental con dos hijos que haya tenido un nacimiento reciente y cumpla los requisitos de renta: la deducción IRPF de 1.200 euros más la ayuda al nacimiento de 1.000 euros suman 2.200 euros anuales en el mejor de los casos. Incluso sin la ayuda al nacimiento, la deducción anual de 1.200 euros está al alcance de cualquier progenitor en solitario con dos hijos que cotice a la Seguridad Social.

A eso se suma el permiso de nacimiento. Las familias monoparentales tienen reconocidas 32 semanas de permiso retribuido por nacimiento de hijo, frente a las 19 semanas de los hogares con dos progenitores, como resultado de sumar los permisos de los dos progenitores en un único titular.

Además, en algunas comunidades autónomas, existen ayudas específicas que añaden cuantías adicionales. Navarra, por ejemplo, tiene una ayuda de 800 euros para favorecer la conciliación en familias monoparentales, con convocatoria abierta.