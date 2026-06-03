Antoni Mateu 03 JUN 2026 - 06:00h.

David Estacio, ingeniero de inteligencia artificial, nació con parálisis cerebral y ahora ha creado una herramienta para que las personas con diversidades neuronales puedan adaptarse mejor al entorno educativo

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"He crecido entre terapias, logopedas y médicos. Y en el aula, estaba cansado de ver a compañeros neurodivergentes brillantes que se quedaban atrás por sus limitaciones": esta es la premisa bajo la cual el ingeniero David Estacio, de 20 años, ha creado Varimy, una IA que tiene como objetivo ser el puente entre personas neurodivergentes y el sistema.

No obstante, la educación no es el único foco al que esta app presta atención: lo es también la comunicación con la propia familia cuando la persona tiene una crisis. O cuando el equipo médico está de vacaciones, que los familiares sean capaces de entender los informes e instrucciones de una forma mucho más sencilla.

Las "emociones complicadas" en el centro cognitivo de la IA

Aunque los algoritmos no tienen conciencia ni sienten emociones, sí que se pueden entrenar en un ecosistema en el cual puedan tener conocimiento de estas. Cuando se trata de neurodivergencia, los informes médicos y las pautas para calmar las aguas son uno de los documentos más importantes de las familias. Pero, ¿cómo se unen ambos terrenos?

El joven explica que Varimy "no hace análisis emocionales de ningún tipo. Pero sí que, en base al perfil y a las necesidades que le hemos introducido de la persona, ayuda a entender de una manera más sintetizada cuáles son las pautas que han de seguir los familiares para ayudar a la persona en cuestión".

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No obstante, el por qué esta nueva app es capaz de dar este tipo de razonamientos es gracias al entrenamiento con documentación clínica específica y revisada por parte de profesionales, nos explica su creador. Y añade: "los médicos son los que realmente saben qué significa cada comportamiento".

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Recuperar el habla o ayudar a la lectura cuando hay dificultades

Otro de los aspectos que Estacio no ha querido dejar fuera es qué pasa cuando un alumno no puede hablar. Aquí es donde entra en juego una voz personalizada y que comunica lo que la persona escribe. Incluso si la persona se comunica utilizando pictogramas y dibujos, "el objetivo es que también se pueda hablar con los dibujos, ya que la IA analiza su contenido".

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En el aula, sin embargo, hay otras casuísticas como alumnos con TDAH, TEA o Dislexia. Y cuando se han de llevar a cabo adaptaciones curriculares para estas personas, "Varimy reescribe las pruebas según reglas estrictas de neuroeducación para que ningún alumno se quede al margen de las evaluaciones".

Los datos y la privacidad quedan en entornos seguros, de acuerdo con Estacio

El agente desarrollador por Estacio "se ha entrenado con documentación clínica revisada por parte de profesionales". De ahí que tenga este enfoque. Sin embargo, al tratarse los usuarios personas menores de edad y con datos sensibles, ¿cómo se gestiona la privacidad? ¿Y el uso de los datos?

En palabras del ingeniero, "todo queda almacenado en los servidores de Google Cloud, de forma encriptada, ya que la aplicación en sí se aloja en estos servidores". Respecto a los datos de los usuarios, "estos sólo son visibles para las familias y personas cuidadoras o asistentes". Y concluye: "no utilizamos ningún dato de los usuarios o familiares para entrenar los algoritmos que usamos. Sólo documentación clínica previamente supervisada".