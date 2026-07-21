Iván Sevilla 21 JUL 2026 - 06:30h.

La Fundación Cudeca, impulsora del certamen, cree que escribir también es una forma de cuidar a las personas

Los textos, que pueden ser imaginarios o inspirados en hechos reales, se pueden enviar hasta el 1 de septiembre

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MálagaUn concurso impulsado por la Fundación Cudeca, con sede en Málaga, anima a cualquier persona a escribir historias sobre los cuidados paliativos. Los que precisamente ofrecen ellos de manera solidaria y gratuita.

Los creadores de la iniciativa creen que "escribir también es una forma de cuidar" a pacientes que requieren una atención especializada y cercana por sufrir una enfermedad avanzada o un cáncer.

Por eso, invitan a todo el que quiera participar en la IV edición de 'Historias llenas de vida', un certamen de relatos cortos (tan solo 200 palabras) que se enfoquen en "el acompañamiento o la compasión", por ejemplo.

"Todo aquello que nos hace profundamente humanos", engloban desde la Fundación Cudeca para resumir en una única frase lo que buscan con la temática de los textos que desean recibir.

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En el anuncio del concurso, abierto desde el 1 de julio, plantearon la siguiente pregunta: "¿Y si una historia pudiera cambiar la forma en la que hablamos del final de la vida?".

"Que se hable del final de la vida con más empatía y naturalidad"

Justo eso es lo que pretenden encontrar en cada relato. Que les "ayude a seguir construyendo una comunidad" en la que se trate "el final de la vida con más naturalidad, empatía y humanidad".

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Los textos pueden estar inspirados "en una experiencia real" o ser fruto completamente de "la imaginación" del autor. Una vez listos, se deben enviar por correo electrónico a la dirección divulgacioncudeca@cudeca.org.

Hasta el 1 de septiembre de este 2026 está activa la convocatoria del certamen para mandar las historias que sirvan para mostrar con palabras los sentimientos y situaciones asociados a los cuidados paliativos.