Antoni Mateu 11 SEP 2026 - 05:00h.

En plena transformación del mercado laboral debido al auge de la inteligencia artificial, surgen nuevos perfiles para satisfacer nuevas demandas

La IA amenaza ya al 14% de los trabajos en Europa: los que requieren una cualificación intermedia, los más afectados

Compartir







Entrenador de inteligencia artificial, supervisor de sesgos, ingeniería de ‘prompts’ o auditores y arquitectos de entornos de inteligencia artificial. Estos son algunos de los nuevos perfiles profesionales que se vislumbran ante la transformación actual del mercado laboral. Voces expertas de Softtek, compañía tecnológica, explican en qué consisten (y cómo se puede llegar a ellas).

Cuando se trata de imaginar nuevos empleos, los estudios necesarios para alcanzarlos también saltan a la palestra. Sin embargo, con la remodelación actual del mercado laboral, “no existe una única carrera que dé acceso a las profesiones con mayor proyección” según explica Verónica Arteaga, People and Talent Director en Softtek.

Además, señala, que no hay un único sector inmerso en el cambio: “la demanda crece en ámbitos muy diversos: inteligencia artificial y datos, desarrollo de software, ciberseguridad, sostenibilidad y energía, pero también salud, educación y otras actividades vinculadas a los cambios demográficos y sociales. Por ello, titulaciones STEM como Informática, Telecomunicaciones, Matemáticas, Ingeniería o Ciencia de Datos seguirán teniendo una alta demanda, pero también existirán oportunidades para perfiles procedentes de Derecho, Economía, Psicología, Comunicación o Humanidades”.

PUEDE INTERESARTE Un joven de 20 años desarrolla en Vigo CarOpening: la tecnología que permite convertir el teléfono móvil en una llave digital

Así son los perfiles cuya demanda está en auge

Arteaga menciona "cinco grandes categorías principales", siendo la primera de ellas, la de ingeniería de ‘prompts’, es decir, aquellos que "formulan las preguntas e instrucciones exactas que extraen el máximo potencial de los modelos generativos”.

La ética algorítmica es otro de los platos fuertes, y lo es con el perfil de especialista en ética y sesgo de IA. Estos "garantizan que las decisiones automatizadas no perpetúen prejuicios históricos, discriminación o injusticias sociales. Analizan con lupa el comportamiento de los modelos para que la IA actúe de manera justa, transparente y plenamente respetuosa con la diversidad humana”.

Del mismo modo que la IA necesita contenido para entrenarse, también cuenta con gente que se dedica a ello y cuyo objetivo es educar y moldear el aprendizaje continuo de los sistemas de inteligencia artificial. "Enseñan a las máquinas a comprender contextos complejos, matices emocionales y las sutiles ironías de la comunicación humana".

Y de la comprensión del entorno, a la seguridad, de la mano de los auditores de IA que validan que cada proceso cumpla con normativas y estándares éticos y protegen tanto la integridad de los usuarios como la reputación de marca.

Finalmente, el arquitecto de soluciones de IA es otro de los protagonistas. Según explica la experta, "se dedican a comprender los problemas reales de las personas para después diseñar la infraestructura tecnológica que los solucione”.

Apuesta por el ‘perfil híbrido’

El cruce de conocimientos entre diferentes áreas entra en escena. Arteaga enfatiza que “cada vez más será más importante el perfil híbrido” definidos como aquellos “profesionales capaces de combinar conocimiento especializado de un sector con competencias digitales, capacidad analítica y habilidades humanas como el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación o el liderazgo“.

Algunos de los ejemplos que pone encima de la mesa pasan por “un profesional financiero que puede especializarse en analítica avanzada o fintech”; “un abogado, en regulación tecnológica, privacidad o gobernanza de IA” o “perfiles de recursos humanos pueden especializarse en people analytics o en la transformación del trabajo mediante IA”.