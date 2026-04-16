La nueva imagen religiosa que Donald Trump insiste en dar coincide con los ataques al papa León XIV

Las explicaciones de Donald Trump sobre las imágenes hechas con IA comparándose con Cristo: "Yo hago que la gente sea mejor"

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Donald Trump lo ha vuelto a hacer: ha regresado al lenguaje religioso para mandar mensajes que nadie entiende. Al menos esta vez no se ha presentado como Jesucristo, aunque este se sienta a su lado poniéndole un brazo consolador sobre los hombros del presidente estadounidense. La imagen elaborada con tecnología IA ya está dando mucho de qué hablar tras publicarla en su red Truth Social.

Trump insiste en unir su ideario político con El evangelio 'made in IA', aunque muchos religiosos se están cansando de los ataques al papa León XIV o de sentirse Dios, después de llamar “débil” al Pontífice compartió una imagen en la que aparecía como Jesucristo sanando a una persona enferma, que tuvo que retirar al ser acusado de blasfemo.

Ahora ha afinado el tiro y ha compartido otro en la que aparece junto a Jesús, con una resplandeciente aureola de fondo junto a la bandera estadounidense. La escena va acompañada de uno de sus mensajes con palabras que usa habitualmente para definir a sus críticos. “Puede que a los locos de la izquierda radical no les guste esto, pero a mí me parece muy bonito!!!”, ha escrito el republicano, en el mensaje de su cuenta de Truth Social.

El presidente de Estados Unidos no termina ahí y poco después cuando la cuenta en X, Irlandeses por Trump (Iris for Trump) compartió su mensaje, él volvió a comentar: “Nunca he sido un hombre muy religioso... pero, con todos estos monstruos satánicos, demoníacos y que sacrifican niños saliendo a la luz... ¿No parece que Dios podría estar jugando su carta Trump?”.

La nueva imagen religiosa de Trump y los ataques al papa León XIV

La nueva imagen de Trump parece apuntar directamente al papa que aludió al respeto al Evangelio, una palabra a la que el presidente de EEUU no parece hacer mucho caso.

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El republicano, sin embargo, tuvo que eliminar la imagen que publicó este lunes en su cuenta en la red Truth Social, en la que aparecía representado como Jesucristo, tras una oleada de críticas de asociaciones y representantes católicos afines a Trump.

En la imagen, creada por inteligencia artificial, Trump se mostraba aparentemente sanando a un enfermo en una cama y muchos seguidores del presidente estadounidense han expresado su rechazo a estas comparaciones con Dios. Finalmente, tras 12 horas en la cuenta oficial durante más de doce horas, la canceló sin explicaciones.

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Antes de estas imágenes, Trump había criticado duramente al papa León XIV, al que insultó llamándole "débil con el crimen" y "terrible en política exterior". Trump ha mostrado su rechazo al pontífique asegurando que "no quiere un papa que critique al presidente de Estados Unidos" cuando él está "haciendo exactamente aquello para lo que fue elegido, por una aplastante mayoría".