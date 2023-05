Damiano David, de Maneskin, celebra el final de la gira con un desnudo en su cuenta de Instagram

View this post on Instagram

En la ceremonia de entrega de los MTV Video Music Awards 2022, el grupo italiano subió al escenario con un look bastante llamativo. Por ejemplo, David Damiano no dejó indiferente a nadie cuando se dejó ver con un pantalón que mostraba sus nalgas. Pero la polémica llegó cuando, en mitad de la canción que interpretaban, las cámaras dejaron de enfocar al grupo. Los seguidores de Maneskin denunciaron censura durante la actuación y no dudaron en responsabilizar a los MTV por no dejar disfrutar de la actuación.