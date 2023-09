Pepe Domingo Castaño falleció de una septicemia tras una infección de garganta

El locutor sufría una infección de garganta que no terminaba de curarse, pese al tratamiento con diferentes antibióticos. Finalmente la infección dejó sin voz al locutor, que acudió por su propio pie hasta el Hospital de la Zarzuela de Madrid donde fue ingresado.

Juanma Castaño ha confirmado que el presentador ha fallecido "acompañado de los suyos " y "me atrevería a decir que de Paco también, estaba a unos metros cuando sucedió".

El periodista Iñaki Gabilondo ha recordado emocionado a Pepe Domingo Castaño. Gabilondo ha acudido a la Cope, donde ha expresado su tristeza por la pérdida de su amigo: "Me siento muy chocado, muy triste, yo le conocí en el año 70 y tantos cuando él se dedicaba a musicales. Dirigía Radio Sevilla y luego ya trabajamos juntos, nacimos el mismo mes del mismo año y siempre nos felicitábamos y me unía a él una relación que no estaba muy cultivada pero era de afecto mutuo. Le quería mucho y él a mí también".