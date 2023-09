El periodista Iñaki Gabilondo ha recordado emocionado a Pepe Domingo Castaño , fallecido este domingo en Madrid a los 80 años de edad a causa de una septicemia . El presentador moría de manera repentina en el Hospital de la Zarzuela de Madrid y las reacciones tras su muerte no se han hecho esperar.

Iñaki Gabilondo ha acudido a la Cope, donde ha expresado su tristeza por la pérdida de su amigo: "Me siento muy chocado, muy triste, yo le conocí en el año 70 y tantos cuando él se dedicaba a musicales. Dirigía Radio Sevilla y luego ya trabajamos juntos, nacimos el mismo mes del mismo año y siempre nos felicitábamos y me unía a él una relación que no estaba muy cultivada pero era de afecto mutuo. Le quería mucho y él a mí también".