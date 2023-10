La autopsia de Matthew Perry no revela de qué murió: son necesarios nuevos análisis

De momento, la muerte de Matthew Perry sigue siendo una pregunta sin resolver. Los resultados preliminares de la autopsia no son concluyentes. Son necesarios nuevos análisis para concluir de qué murió el actor de Friends.

Los resultados iniciales de la autopsia de Matthew Perry no son concluyentes. Los forenses están a la espera de un informe toxicológico, según han explicado las autoridades. Según el informe forense del médico, recogido por Telemundo52 , es necesario investigar más para tener unas conclusiones.

Recientemente, el actor también apareció programas televisivos como "Boys Will Be Boys", "Growing Pains", Beverly Hills, 90210, "The West Wing" y "Scrubs".