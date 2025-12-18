Tras recibir el informe de la Guardia Civil, la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao ha abierto diligencias judiciales y ha ordenado su traslado

Las cinco monjas de avanzada edad que residían en el convento de Orduña (Bizkaia), bajo el cuidado de las exmonjas cismáticas de Belorado (Burgos), han sido trasladadas este jueves a un hospital de Bilbao por orden judicial.

La actuación se ha producido después de que la Guardia Civil acudiera durante la mañana al monasterio para comprobar el estado de salud de las religiosas, tras la elaboración de un informe policial que cuestiona las condiciones higiénico-sanitarias en las que se encontraban.

Según el Arzobispado de Burgos, estas cinco religiosas de entre 87 y 101 años son las únicas que conforman la verdadera comunidad religiosa. Sus familiares habían presentado quejas en las últimas semanas por la imposibilidad de visitarlas y conocer su estado.

Tras recibir el informe de la Guardia Civil, la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao ha abierto diligencias judiciales y ha ordenado su traslado para que se les practique un reconocimiento médico completo que permita valorar su situación de salud.

La magistrada se ha personado a las 10:00 horas de este jueves en el monasterio de Orduña, encabezando una comisión judicial integrada por médicos forenses y con el apoyo de la Guardia Civil de Burgos, con el objetivo de evaluar in situ el estado de las religiosas antes de proceder a su traslado hospitalario.

Las diligencias abiertas deberán determinar ahora si las condiciones en las que residían las monjas eran adecuadas y si es necesario adoptar nuevas medidas de protección en función de los informes médicos.