La entrada y registro del laboratorio ha sido ordenado por el juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès

Peste porcina en España: un juzgado investiga ya en Barcelona el origen del brote

Compartir







BarcelonaLos Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil registran desde poco antes de las 09:00 horas de la mañana las dependencias del laboratorio IRTA-CReSA, en Bellatera (Barcelona), en el marco de la investigación conjunta para determinar el origen del brote de peste porcina africana (PPA). El Gobierno catalán ha pedido "máxima prudencia" hasta que finalice la investigación.

La entrada y registro del laboratorio ha sido ordenado por el juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), dentro de las diligencias previas decretadas por la justicia, que han sido declaradas secretas.

PUEDE INTERESARTE Extremadura declara la emergencia cinegética temporal por la peste porcina africana

Investigan si hubo algún tipo de fuga accidental

Los efectivos de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Civil que registran este laboratorio, perteneciente a la Generalitat, recaban pruebas y muestras para determinar si se ha producido algún tipo de fuga accidental en las instalaciones que haya podido ser el origen de este brote de peste porcina.

La justicia investiga, en secreto, por un presunto delito contra el medio ambiente, el origen del brote detectado el pasado 28 de noviembre en Cataluña, concretamente en el parque de Collserola (Barcelona), ante las sospechas de que la cepa proceda de un laboratorio que trabaja con el virus.

PUEDE INTERESARTE Peste porcina en España: un juzgado investiga ya en Barcelona el origen del brote

De hecho, el laboratorio IRTA-CReSA (Centro de Investigación en Sanidad Animal) está desde hace días bajo el foco de las sospechas, ya que los dos primeros jabalís muertos que estaban infectados aparecieron cerca de sus instalaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cinco centros, en el foco del origen del brote de peste porcina

El pasado 9 de diciembre, el equipo conjunto formado por Mossos d'Esquadra y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, ya remitieron un primer atestado a los juzgados de Cerdanyola en relación con el caso.

Esta investigación judicial va en paralelo a la auditoría que la Generalitat ha encargado al laboratorio IRTA-CReSA para averiguar si el brote pudo originarse en alguno de los cinco centros de investigación animal situados en un radio de 20 kilómetros del lugar donde se han detectado los jabalíes infectados.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Esos cinco centros, entre los que figura el propio IRTA-CReSA, están en el foco de la investigación a raíz de un informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), laboratorio de referencia de la Unión Europea situado en Valdeolmos (Madrid), que detalla que el genoma del virus detectado es similar al que circuló en Georgia en 2007 y que suele emplearse en estudios experimentales y en la evaluación de vacunas.

IRTA-CReSA es un centro de investigación público situado en las inmediaciones del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, dependiente del departamento de Agricultura de la Generalitat.

26 jabalíes muertos hasta ahora

Hasta la fecha, se elevan a 26 los jabalís muertos que estaban infectados con el virus en un radio de seis kilómetros del foco del brote de peste porcina.

A raíz del registro de este jueves en este laboratorio, en el que participan efectivos del Seprona de la Guardia Civil y de la Unidad Central de Consumo y de Medio Ambiente de los Mossos d'Esquadra, el Govern ha pedido "máxima prudencia" respecto a las conclusiones que puedan extraerse.

En declaraciones a los periodistas en el Parlament, la portavoz del ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, ha instado a esperar al final de la investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana.

Paneque ha subrayado que el Govern "no tiene ninguna información que permita ni validar ni negar" si el origen del brote fue el laboratorio situado en Bellaterra (Barcelona): "Con la información que tiene el Govern no se puede ni confirmar ni desmentir (el origen del brote)", ha insistido.

Precisamente ayer, durante su comparecencia en el pleno del Parlament para abordar la crisis de la peste porcina, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, mostró su "plena confianza" en la labor desempeñada por los trabajadores del laboratorio IRTA-CReSA y en el "rigor" de los científicos.