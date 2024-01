Ryan Gosling se pronuncia sobre la "no nominación" de las mujeres de 'Barbie': "Decepcionado es poco"

''No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas sería quedarse corto'', ha dicho. Así, el reconocido actor que dio vida a personajes inolvidables como Deadpool, ha mostrado su oposición a una presunta sombra machista en la elección de las nominaciones por categorías de la prestigiosa Academia del Cine, si bien, 'Barbie' sí ha sido nominada a Mejor Película.