La emotiva reaparición pública de Céline Dion en los Grammy tras dos años alejada por su enfermedad

"Mientras continúo el camino para regresar a mi carrera artística, me he dado cuenta de lo mucho que lo echo de menos, así como poder ver a mis seguidores. Durante esta ausencia , decidí que quería documentar esta parte de mi vida para intentar crear conciencia sobre esta casi desconocida afección, para ayudar a otros que comparten este diagnóstico", añadió.

La artista, ganadora de dos Óscar y varios Grammy y autora de éxitos como 'My heart will go on' o 'I'm alive', reveló en octubre de 2021 que sufre el síndrome de persona rígida, que afecta al sistema nervioso y le provoca espasmos musculares, lo que la ha forzado a abandonar los escenarios.