'Tardes de soledad': la tauromaquia se cuela con polémica en el Festival de San Sebastián

Al mismo tiempo, ha agregado que no se renuncia a hacer una película "de arte" al contener elementos que "no están al servicio de una causa", salvo a la causa del cine". "Lo que la gente piense sobre el tema en concreto me es muy ajeno. Me interesan lo que piensan como obra de arte. Si tuvieras que pararte a escuchar lo que opina la gente, no se haría ninguna película", ha señalado.