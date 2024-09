Primeras imágenes de 'Omega', la canción de Rosalía con Ralphie Choo que se estrena este martes

'Omega' llega un mes después de 'New woman', el tema que la catalana firmaba con una de las integrantes del grupo surcoreano de k-pop Blackpink, Lisa.

"Tú y yo perdíos entre amapolas/ Tus ojos relucen, son dos pistolas/ Las lenguas se abrazan/ Ya no están solas/ En la memoria me has disparao'", cantaba la catalana.