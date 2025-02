También ha destacado otros valores como "tener fe en que siempre se puede más y mejor, a batallar por lo justo, por lo de todos y todas, a no olvidar lo que no se debe olvidar, y a hablar por los que no pueden hablar, y a luchar a pesar del miedo", calificando a Paredes como "la mujer más valiente" le enseñó a amar.

"Era mi mayor fan y yo la suya. Exigente también. Me regañaba. Y yo a ella. Pero también me enseñó a pedir perdón y a saber perdonar. Gracias mamá. Me llamo Marisa. Encantada", ha concluido emocionada antes de dar paso al 'In memoriam' de la edición de este año, donde también se ha recordado a figuras como la propia Paredes así como Mayra Gómez Kent, Francisco Carrasco, Vanessa Castro, Lola Cordón, Jaime D'Ors o Carlos Ferrando, entre otros muchos, mientras sonaba la canción de Rosana 'Si tú no estás aquí', interpretado por Dora Postigo y Zahara.