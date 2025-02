El espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl es uno de los eventos musicales más esperados a nivel mundial, ya que cada año reúne a millones de espectadores para disfrutar de la presentación de artistas de renombre como Katy Perry, Rihanna o Beyoncé. Esta vez, el encargado de entretener durante el descanso en el Caesars Superdome de Nueva Orleans es Kendrick Lamar que, aunque no goza de tanta popularidad, posee una carrera extensa en el mundo del rap e incluso un premio Pulitzer.

A pesar de que no es la primera vez que Lamar se presenta en un intermedio del Super Bowl, ya que en 2022 compartió el escenario con figuras icónicas del hip-hop como Dr. Dre, Snoop Dogg y Eminem , esta vez tendrá un mayor protagonismo, marcando un momento clave en la historia del género dentro del evento deportivo más visto en Estados Unidos. Además, contará con la participación especial de Solána Imani Rowe , mejor conocida como SZA, lo que promete convertir el espectáculo en un evento memorable.

Kendrick Lamar Duckworth nació el 17 de junio de 1987 en Compton, California, y es un rapero, compositor y productor reconocido por su talento lírico y su capacidad para contar historias a través de la música. Con 17 premios Grammy en su haber , también hizo historia en 2018 al convertirse en el primer artista de música no clásica en ganar el premio Pulitzer por su álbum 'DAMN'.

A lo largo de su trayectoria, Lamar ha explorado temas como la desigualdad racial, la injusticia social y la resiliencia , consolidándose como una de las voces más influyentes de la cultura contemporánea. Entre sus álbumes más aclamados se encuentran 'good kid', 'm.A.A.d city', o 'To Pimp a Butterfly'.

En 2024, Lamar estuvo en el centro de la escena musical debido a su intensa rivalidad con Drake. Esta disputa dio lugar a varias canciones de respuesta, entre ellas 'Not Like Us', que debutó en la primera posición del Billboard Hot 100, consolidando aún más su relevancia en la industria.