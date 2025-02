Tras el rotundo éxito de su reciente álbum, ' C,XOXO', la artista presentará en directo este trabajo además de algunos de sus temas más emblemáticos, como 'Havana', 'Señorita' y 'Don’t Go Yet', que han conquistado las listas de éxitos a nivel mundial con colaboraciones con artistas de la talla de Shawn Mendes, Ed Sheeran, Alejandro Sanz o Camilo entre otros.

Con el éxito de su sencillo triple platino 'Never Be The Same', hizo historia nuevamente al convertirse en "la primera artista en lograr dos sencillos número uno en múltiples formatos con los dos primeros sencillos de un álbum debut".