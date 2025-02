La familia acumuló una deuda de 7.000 euros al mes para pagar una instalación fotovoltaica, lo que fue "el declive más absoluto". Ahora, está pidiendo explicaciones "para ver quién ha cometido irregularidades". "Porque yo no he sido", ha aseverado.

"En el PSOE me están diciendo que no se puedo hacer nada , pero es mentira, de hecho, en su momento, una persona importante del PSOE me dijo, si te callas te lo solucionamos a ti de forma individual", ha relatado.

En el Grupo Popular le han trasladado que "no entienden por qué no se abre esta comisión de investigación en Madrid, puesto que es allí donde, en teoría, se pueden hacer más cosas"; pero, para Vea, que se abra en Madrid "es imposible" y "una comisión de investigación es igual de eficaz aquí".

No es la primera vez que Vea inicia una huelga de hambre, la diferencia ahora es que ya no tiene "más recursos para tirar para adelante". "Hasta ahora he podido aguantar. O esto se soluciona, o aguantaré aquí hasta que me lleve la ambulancia", ha dicho.