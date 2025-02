Fernanda Torres, la actriz brasileña que podría ganar el Oscar repitiendo la historia de su madre

Fernanda Torres ganó el Globo de Oro por su película ‘Aún estoy aquí’, que ya ha llegado a los cines españoles

Su interpretación de Eunice Paiva ha enamorado a crítica y público, y parte como una de las favoritas para ganar el Oscar

Este año, la carrera al Oscar está siendo de las más polémicas y salvajes que se recuerdan. Pero también de las más sorprendentes. No hay ni un solo ganador claro. Si acaso, Kieran Culkin como Mejor Actor Secundario, que está arrasando en todos los premios previos a la gran final. Pero ni siquiera la estatuilla para Zoe Saldaña estaría asegurada, con Ariana Grande pisándole los talones. Eso sí, si hay una categoría que está en eterna disputa, esa es la de Mejor Actriz. Demi Moore se había situado como la gran favorita, pero la reciente victoria de Mikey Madison en los BAFTA ha equilibrado la balanza. Además del Globo de Oro para Fernanda Torres por su película ‘Aún estoy aquí’.

Y es que la actriz brasileña ha sido la gran 'tapada' de la temporada. Pero todos sabemos que a Hollywood le gusta un buen discurso, una buena historia. La madre de Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, fue nominada hace 25 años (técnicamente 26, porque fue en 1999) a los Oscar por ‘Estación Central de Brasil’, además de a los Globos de Oro. Así que su hija ganando el galardón con una película del mismo director, Walter Salles, parecía justicia poética. Además de ser la primera brasileña de la historia en ganar un Globo de Oro (y la segunda en ser nominada a los Oscar). El relato se le ha puesto de cara a Fernanda. Pero ojo, no porque no se lo merezca.

La actriz brasileña, de 59 años, lleva décadas trabajando en el mundo del cine, la televisión e incluso el literario, con varios libros en su haber. Con tan solo 19 años consiguió convencer a los críticos más duros del cine y ganar el premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cannes en 1985 por la película ‘Eu Sei que Vou Te Amar’. Aunque no guarda muy buen recuerdo de dicha película. Así se lo confesó a Jessica Chastain en una conversación entre ambas actrices para Interview Magazine. “Gané mi premio en Cannes con 19 años, con una película que no me gusta mucho. Amo al director y todo el trabajo que ha hecho, pero esta película no especialmente”.

Desde ese momento, Torres no paró de trabajar, casi siempre en su país de origen, saltando de la televisión al cine y al teatro. Incluso trabajando con Walter Salles en ‘Terra estrangeira’. Su primer trabajo juntos. “La primera película que hicimos, él era diferente. Fue la película en la que descubrió qué tipo de director era, con pequeños grupos de gente igual que en los documentales que hacía […]. Él quería realismo. Tiene una forma de dirigir muy madura y muy generosa. Si tiene algo que decirte, te lo dice al oído. No cree en rodar de nuevo una escena tratando de repetir la primera. Así que siempre cambia algo solo con un actor, sin decírselo a los demás. Así crea algo diferente”, explica a Chastain.

Así que su nueva colaboración tenía que llegar tarde o temprano. Y ambos se entienden a la perfección para contarnos la desgarradora historia (y también muy valiente) de Eunice Paiva, basada en el libro escrito por uno de sus hijos. “Brasil la conocía como la viuda de [el político activista] Rubens Paiva”, explica Fernanda para The Washington Post. “Era como un título que tenía. Luego, cuando Marcelo escribió [unas memorias anteriores], solo la conocíamos como su madre. Pero ‘Aún estoy aquí’ es un libro sobre un hombre que descubre que el gran héroe no era su padre, no era él mismo, sino ella”.

Y es que esa fuerza que tiene la historia, que tiene la propia Eunice Paiva, traspasa la pantalla gracias a la portentosa actuación de Fernanda Torres. “Creo que Eunice nos enseña que hay que mantener un sentido de moralidad, ser civilizado en un mundo no civilizado. La familia Paiva fue víctima de otra época distópica llamada la Guerra Fría, cuando el mundo pensaba que todos se destruirían unos a otros con bombas. Hoy en día, tenemos miedo al calentamiento global, por lo que tememos el fin del mundo como en esa época. Y cuando hay miedo, creo que la gente opta por el populismo porque tiene la sensación de que el populista será como un padre fuerte que pondrá en orden todo lo que se está descontrolando”, explica la actriz para Vogue.

Su interpretación ha sido alabada por sus propias compañeras. Aunque las tensiones por una carrera de premios tan extenuante dejaron por el camino a otra de sus rivales, Karla Sofía Gascón. La actriz madrileña se metió en un jardín al dejar caer en una entrevista que parte del equipo de la película brasileña podría haber estado detrás de críticas a su interpretación. “En ningún momento nadie me ha visto hablando mal de Fernanda Torres o de su película, pero en cambio sí veo a mucha gente que trabaja en su ambiente que hablan mal de mí y de ‘Emilia Pérez’. Creo que eso habla más de ellos y de su película que de mí”.

Además, lo hizo en una revista de Brasil, Folha de Sao Paulo, lo que provocó un terremoto sin precedentes. Hasta se consideró expulsarla de los Oscar, y a raíz de esta polémica declaración (en la misma entrevista había de Fernanda Torres como “una mujer maravillosa y una actriz increíble”) aparecieron decenas de tuits de la actriz madrileña que han causado su caída en desgracia y su desaparición pública. Una campaña dura y fea que llegará a su fin el próximo 2 de marzo. Y así lo comenta la propia Fernanda Torres, que también llega agotada al desenlace.

“Tienes que tener muchas habilidades para sobrevivir a una campaña de premios”, comentó para The Washington Post. “Estoy feliz de que me esté sucediendo a los 59 años porque puedo manejarlo, pero es una máquina enorme que requiere muchas habilidades de un actor que no tienen nada que ver con la película. Es otra profesión en la que tienes que ser capaz de sobrevivir. No solo sobrevivir, sino actuar en ella”. Y es que este tipo de campañas de premios cada vez son más globales y más agotadoras, con todo el mundo mirándolas con lupa para sacar cualquier polémica al aire. Pero, por suerte, las actuaciones de las nominadas siguen por encima de cualquier pelea.

