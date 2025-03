La web de Informativos Telecinco charla con Zahara ante el lanzamiento de Lento Ternura', que llega cuatro años después de su aplaudido disco 'Puta'

La cantante se ha sincerado sobre la música, la maternidad, su vida personal y sobre la situación actual de Estados Unidos

"He llegado a un lugar vital donde me escucho muchísimo y donde hago caso a mis intuiciones", confiesa

Zahara vuelve a lo grande. Tras la catarsis, denuncia y sorpresa que fue 'Puta', disco que resultó un antes y después en su carrera, la artista presenta 'Lento Ternura', título que contrasta con la velocidad de la vida y el individualismo que impera: "Estamos habituados a cientos de impulsos y estímulos, hemos desaprendido a aburrirnos, a estar en calma y a amarnos, y eso va ligado a la ternura", comenta a la web de Informativos Telecinco.

Es un álbum intenso que vuelve a jugar con la electrónica bajo su personal sello a la hora de componer: "Ha sido un disco de creación fantástica, he aprendido a producirme y el viaje ha supuesto un verdadero regalo".

Afincada en Madrid, afirma que la ciudad en la que vive le encanta, pero también reconoce la hostilidad que ofrece: "No puede ser que las personas que trabajan aquí sean expulsadas de la ciudad", sintiéndose una privilegiada por cosas que podrían considerarse "sencillas" como es poder vivir cerca de su oficina o del colegio de su hijo, el cual ya tiene siete años y del que ahora disfruta mucho: "Ojalá este momento durara para siempre, porque creo que es una etapa divertidísima".

Música y vida para hablar con ella de todo un viaje que comienza en 'Formentera' para terminar en un pequeño lugar musical llamado "Soy de un pueblo pequeño". En tiempos efímeros, qué mejor que abrazar un estado físico y mental con la belleza que nos muestra su 'Lento Ternura'.

Pregunta: Vienes de un disco de una intensidad mayúscula como 'Puta', no sé si ha sido igual o más sencillo que 'Lento Ternura'.

Respuesta: Pues mira, 'Puta' en realidad fue facilísimo de ejecutar, porque es un disco que salió tal cual, me vinieron esas canciones y no tuve que hacer nada, fue una vomitona visceral, sin ningún tipo de pensamiento. Además, a todo ello se sumó la pandemia, aislada del juicio ajeno. Fue una experiencia que sufrí por lo que estaba contando, pero el proceso creativo para mí fue maravilloso.

Cada vez que hacía una canción era una explosión de alegría, el comunicarlo, los diseños, toda la empresa de marketing detrás fue sencilla gracias a 'Merichane' y 'Berlín', dos canciones que explicaban el disco, por un lado, y que servían de golpe enérgico por otro.

Sin embargo, 'Lento Ternura' ha sido un trabajo de creación fantástica, donde he jugado mucho, me he tomado mi tiempo porque he estado dos años y medio aprendiendo a producirme, pero el propio disco, su creación y el viaje ha sido maravilloso. Desde donde parto, que es desde la voluntad y necesidad de mirar la amabilidad que me rodea, a darme cuenta de que por mucho que yo me empeñe, sigo rodeada de ira y violencia. Y ese descubrimiento en realidad se vuelve casi más catártico y violento que 'Puta'. Ha sido mucho más complejo, porque en 'Puta' yo no tenía que hacer nada para que el sistema preguntara por él. Aquí, en cambio, al ser un disco más filosófico y reflexivo, no es fácil de comunicar, tiene una carga profunda más compleja y verla visible es más difícil.

P: Separo los términos del título, 'Lento' en un tiempo donde todo va a gran velocidad, y 'Ternura', en un mundo cada vez más individualista, donde muchas veces prima el egoísmo.

R: Así es, es que viene de eso. Yo no utilizo dos términos contrapuestos, sino dos focos donde creo que hay que prestar atención a cómo este ritmo frenético nos está aniquilando desde dentro. Cómo el ritmo que llevamos nos produce estrés, nos genera tristeza, la cantidad de enfermedades mentales derivadas del ritmo frenético que tenemos. Estamos habituados a cientos de impulsos y estímulos, hemos desaprendido a aburrirnos, a estar en calma y a amarnos, y eso va ligado a la ternura.

Como tú dices, vivimos en un mundo cada vez más narcisista, sin complejo a ser más individualista y creo que desde un lugar muy peligroso, que es a nivel global en lo político.

P: ¿Eres exigente y perfeccionista?

R: Yo soy muy exigente a nivel interno. Cuando compongo, da igual el disco de mi carrera al que me refiera, siempre lo he hecho desde un lugar muy honesto conmigo misma, de decir, "esto es lo que quiero contar, esto es lo que necesito decir". Y sí que soy exigente, pero por mi propio nivel de compromiso con la canción. Para mí la canción es un lugar terrenal y tan maravilloso que me vuelco completamente en ella, y mi nivel de compromiso me lleva a una exigencia brutal.

En el momento creativo vivo una burbuja bastante libre y feliz, de diversión absoluta, de disfrutar del proceso y de mimar mucho cada detalle, porque intento hacer la música que a mí me gustaría escuchar. Ahí soy súper exigente.

P: En 'Yo solo quería escribir una canción de amor' cantas "que se muera Madrid, que arda en el infierno". Aunque Madrid es una gran ciudad, nos encontramos también con que cada día resulta más difícil vivir en ella, ¿qué supone para ti?

R: Es que va por ahí. Yo amo Madrid, quiero decir, sigo amando la ciudad a la que me vine, en la que ha nacido mi hijo y en la que he montado mi empresa, me encanta.

Mi problema precisamente es ese que comentas, que una ciudad que me gusta y de la que me enamoré se ha convertido en territorio hostil. Dentro de que yo soy una persona con bastantes privilegios, pudiendo vivir cerca del trabajo, de mi oficina, cerca del cole de mi hijo, me parece surrealista que simplemente el poder ir caminando, aunque sea un tramo de media hora, a los lugares que me gustan y que necesito, se haya convertido en un privilegio en esta ciudad.

Es decir, no puede ser que las personas que trabajan aquí sean expulsadas de la ciudad. Y no puede ser, como comentas, este nivel de contaminación, de hostilidad de la gente, de esta urgencia que nos lleva a que nos importe el otro absolutamente nada.

Y luego están los precios, en qué tipo de persona nos hemos convertido trabajando sin parar para podernos permitir una gilda de tres euros.

P: ¿Harías un CTRL-Z con algunos momentos de tu vida?

R: Buena pregunta. Pues sí, creo que soy del equipo de capitana posterior y cuando han pasado las cosas, ¿sabes con que haría CTRL-Z? Pues principalmente en las cosas con las que he ignorado mis intuiciones. Siempre que estoy en una situación y he tenido una intuición muy potente de "esto no" y lo he acabado haciendo, a veces por la necesidad, precariedad o por la presión ajena, cuando luego lo he hecho y ha salido mal he dicho ¿Por qué no me escuché? ¿Por qué no me paré? Me da mucha rabia y creo que he llegado a un lugar vital donde me escucho muchísimo y donde hago caso a mis intuiciones, cuanto más las escucho mejores resultados tengo, porque al final aprendo, y cuando las he ignorado siempre me he dado cuenta de que son un fruto de cosas que no tienen que ver conmigo y que me he desalineado de lo que soy.

P: En la alfombra roja de los Premios Goya comentabas lo especial que era vivir algo así porque en la música no lo tenemos. Siempre me ha dado la sensación de que en el mundo del cine hay una unión más fuerte, algo que en la música no ocurre, donde cada uno va más a lo suyo.

R: Totalmente de acuerdo. Para empezar, hay un sindicato de actores que nosotros no tenemos. Durante mucho tiempo había una crítica por parte de algunos grupos y proyectos quejándose de los festivales y de los cachés tan bajos, pero claro, si tú dices no voy por este caché y porque igual no cubres ni gastos, ya va a ir otro por ti.

Como no hay un sindicato no nos hemos unido, aunque hay un tejido que empieza a verse y yo creo que las generaciones nuevas, y esto es algo que he hablado con chicas que están en la escena, vienen con otra actitud, creando un tejido cultural mucho más potente que las de mi generación no teníamos.

Luego ves una gala como los Goya con el respaldo mediático y la relevancia social que tienen, y donde se dan tantas grandes actuaciones en directo, y te da envidia. Pero también me siento muy orgullosa de nuestros Premios MIN, los premios de la música independiente.

P: Que el Trumpismo se imponga en Estados Unidos y que partidos como la FDA en Alemania ocupen cada vez más espacio, ¿te preocupa?

R: Me preocupa muchísimo como ser humano, me da bastante pánico. En su primera semana Trump impuso una gran cantidad de recortes de derechos. Que haya habido este retroceso, que eran cosas que pensábamos que no sucederían… Da mucho miedo un recorte tan amplio de las libertades, de los derechos conquistados y de lo fácil que desaparecen.

A mí de verdad que me parece terrorífico. Estamos luchando por simplemente ser humanos y que no tengamos que reivindicarnos continuamente. Y ahora, encima, es que si te reivindicas igual te pegan una paliza y está legitimado, ¿qué hacemos? Es peligrosísimo.

P: La última vez que nos vimos tu hijo tenía cinco años y me dijiste: "Ahora me empieza a caer bien". Con siete que tiene en este momento, ¿cómo es la relación?

R: Lo recuerdo perfectamente. Pues mira, es el mejor momento, tiene una creatividad chulísima, le gusta mucho leer, escucha música... Ahora también está obsesionado con 'Bola de Dragón' y es una chapa, pero bueno. Me dice, "mamá, es que tienes que verlo conmigo para enterarte", y yo, "Dios mío, no me ha interesado nunca".

Ahora vamos al cine, es algo que me gusta hacer con él, lo disfruto y lo comentamos después, como con 'Flow', película que por cierto recomiendo muchísimo.

A su vez sufro mucho como madre, porque está ya en esa edad en la que empiezan los conflictos, los problemas y la gestión de las amistades. Me da un poco de vértigo asomarme a lo que yo era a través de la vida de mi hijo, y me supone un reto constante no proyectar lo que yo he vivido y lo que he sufrido en sus experiencias.

Eso es para mí como madre el mayor reto que tengo. Salvo ese, creo que es una etapa divertidísima, la verdad. Si la otra vez te dije que "me empezaba a caer bien", ahora creo que voy a decir eso que dicen muchos padres y madres: "Esta etapa quiero que se quede mucho tiempo".

