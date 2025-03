R: Nosotros somos unas personas creyentes, pero no hacemos música religiosa. No lo decimos por nada, sino porque no lo hacemos. Lo que sí que hacemos son preguntas, que a veces pueden sonar más espirituales y más trascendentales. Como es parte de nuestro ADN y de nuestra manera de relacionarnos, nos parece fundamental plasmarlo en la obra artística. No creo que como seres humanos hablemos solo de amor, sino que nos pasan más cosas. Nos hacemos más preguntas en el día a día, lo que pasa es que nosotros nos atrevemos a lanzarlas al mundo.