La web de Informativos Telecinco ha charlado con Vicco, la voz detrás del exitazo 'Nochentera'

La cantante alcanza tres décadas de vida y acaba de lanzar su último single, 'Bailar y llorar'

La artista se ha sincerado con este medio sobre la música, la salud mental, cómo se vive tras un hit y el desierto mientras se espera otro

Vicco no existe sin Victoria Riba Muns. Victoria también es Vicco. Y la voz detrás del exitazo 'Nochentera'. Se define como "una tía simpática, sociable, emocional, sensible, creativa, amigable, sencilla, familiar, perfeccionista y autoexigente". Ella bajó a los infiernos y subió a los cielos al presentarse al Benidorm Fest. No se hizo con el primer puesto del concurso. Tampoco le hizo falta. Su propuesta la convirtió en uno de los fenómenos musicales de 2023 en España.

Ha pasado más de un año de aquello, y desde entonces no ha parado de acumular éxitos y una legión de fans que no deja de corear sus temazos. Tampoco ha dejado de sorprendernos: canciones como 'Me muero x ti', 'Todo me da igual', el romántico hit 'tequiero' con Abraham Mateo y su álbum 'Noctalgia' han demostrado que lo de Vicco no fue un golpe de suerte, sino el inicio de un reinado pop.

Con más de 1,4 millones de oyentes mensuales en Spotify, y su 'Nochentera' con más de 146 millones de reproducciones en la plataforma, la artista acaba de lanzar un nuevo single, 'Bailar y llorar', un 'sad banger' que explora la dualidad entre el amor y el odio. Donde la propia Vicco explora nuevos géneros en la música.

La cantante alcanza 30 años de vida este lunes 10 de marzo y su cambio de década también representa un cambio de mentalidad. Quiere dejar atrás los 'fantasmas' que la han acompañado estos años y 'romper' con todo lo establecido. Así se presenta Vicco a la web de Informativos Telecinco, medio que ha charlado con ella sobre la música, la salud mental, cómo se vive tras un hit y el desierto mientras se espera otro.

Pregunta: Estas explorando nuevos géneros en la música. ¿Qué te llama ahora más la atención?

Respuesta: En cuanto a música nunca me he cerrado a escuchar nada. Creo que de todo se puede sacar algo, pero sí que es verdad que últimamente estoy bastante centrada en la electrónica y en la música de club. Con el single 'Bailar y llorar' quisimos trasladar esa influencia de la electrónica mezclada con el pop, que al final me representa y que siempre me sale porque yo soy artista pop y siempre lo seré.

P: Cuéntame en qué nuevos proyectos estás trabajando.

R: Desde que sacamos el último single en julio quisimos hacer una especie de parón en la música tanto para el oyente como para mí a nivel artístico. Ya he cerrado emocionalmente la parte más ochentera con el disco de 'Noctalgia', y a mí me gusta renacer varias veces a nivel musical y personal. Me encontraba en ese momento de decir: "Necesito hacer un reset y otro tipo de canciones". Quería plantear un año donde hubiera más libertad a nivel estético y de sonido, por lo que este año será muy libre. Saldrán varios temas que no van a conformar ningún disco, solamente son lanzamientos, y en cada uno vamos a crear un 'micromundo' diferente. Me apetece mucho hacer lo que me apetezca en cada momento y trasladarlo en todos los aspectos artísticos.

P: ¿Entonces Vamos a ver varias 'Viccos' verdad?

R: Correcto, sobre todo, una mucho más cercana y natural, que era lo que quería, y permitirme fluir.

P: Hablar de ti es sinónimo de hablar de 'Nochentera'. Una canción que llegó a todos los públicos. Incluso llegó a mi padre, que no sale de Phil Collins y The Waterboys, para que te hagas una idea. Pero pese al éxito que consiguió, estabas a punto de dejar la música justo cuando todo cambió. ¿Cómo viviste la etapa de querer dejarlo y de repente petarlo?

R: Sí, fue una cosa... No me imaginaba que sucedería así. Desde luego llegó a unos niveles que ni me planteaba. Fue una locura. Pero sí, yo en realidad llevaba desde 2013 a nivel profesional en la música, y sentía que yo podía tener un hueco en el mercado español. Que tenía talento. Me juntaba con muchos compositores, productores y artistas, y sabía que, además de que lo quería y lo soñaba, podía formar parte de ese roster de artistas, pero tardaba en llegarme esa oportunidad. Entonces claro, en esos momentos donde llevas ocho o nueve años y no se te da... Tenía las ganas de que mi proyecto funcionara. Y cuando apareció el Benidorm Fest me animé. Y eso que yo tampoco es que sea muy fan de los concursos y de competir con la música porque cada uno tiene su forma de expresarse. Pero llevaba muchos años esperando, y pensé que me podía ayudar, porque al final es un escaparate. Y además yo ya tenía compuesto un disco en ese momento, así que creímos que era una buena decisión, y desde luego fue la mejor que he tomado.

P: Desde entonces has conquistado a muchísima gente. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde ese éxito?

R: Como te digo, no me esperaba que fuera lo que ha sido. Fue un gran descanso a nivel profesional de decir: "Jolín, lo sabía". Y ya de cara a mis padres, que han invertido tanto tiempo y dinero, y era como que la inversión había valido la pena y el esfuerzo. Tenía ese sentimiento de que me lo merecía un poco y a la vez miedo de pensar que podía ser algo puntual, porque la música va fluctuando mucho. Me di cuenta de que hay que ser paciente y trabajar mucho. Esperar el momento correcto. Y así pasó.

P: Tú sabes lo que es tener un hit. ¿Cómo se vive ese desierto hasta que tienes otro? ¿Cómo es la presión por parte de ti misma y de la discográfica por tener otro éxito? Incluida la presión mental. Lo hemos visto con Aitana en su documental.

R: En mi caso fue casualidad que la primera canción que presentaba triunfara. Es una bendición que te pase con el primer tema. Pero a la vez es un arma de doble filo, porque arrasó con todo lo demás. Y si lo comparamos con mis otros temas están muy lejos de llegar a ese éxito, pero si la quitamos de la ecuación, el resto de canciones tienen muy buenos números también. Pero sí que he hecho un trabajo también psicológico porque es complicado tener un hit y esperar otro. Voy a terapia porque creo que es muy importante cuidar la salud mental, saber esperar y no meterme presión. Si con 'Nochentera' tuve un éxito que ni me planteé, quizá pueda volver a pasar. Así que lo importante es esperar ese momento. No me quiero meter presión y tampoco nadie me la impone. En ese aspecto, a la hora de componer o entrar al estudio, yo voy a hacer música y lo que me gusta.

P: Entiendo que en estos casos es mejor tener a gente de confianza a tu lado, aunque no sé si esa misma gente también llega a presionarte.

R: No, en realidad no. Considero que estoy muy bien rodeada tanto de equipo como de amigos y de familia aunque los tenga un poco lejos porque estoy en Madrid y ellos en Barcelona, pero siento que están en esa misma sintonía mental. Es tener paciencia, y tampoco estoy buscando petarlo. Si luego eso lo revienta, pues mejor. Y si no, también.

P: ¿Por qué crees que hablar de salud mental y del psicólogo sigue siendo en algunos aspectos un tema tabú?

R: Porque socialmente es un tema complicado. Hace unos años ir al psicólogo era de estar loco, y para nada. El cerebro y la parte emocional es como quien tiene una enfermedad en la pierna o cualquier tipo de problemas médicos. Al final es algo que se debería enseñar en el colegio, porque creo que es algo que nos acompaña toda la vida a todos y te ayuda a llevar tu vida mucho mejor. Yo soy fan, me encanta y no tengo ningún miedo de reconocerlo. Me parece la mejor forma de autocuidarte.

Soy fan de la terapia desde que desarrollé un TCA, sentía que no era suficiente

P: ¿Cómo te ha ayudado a ti el psicólogo?

R: En muchísimos sentidos. Cuando empecé en la música con Alejandro Sanz y demás, en ese momento me vino todo muy grande. Uno se construye desde unos puntos y yo me construí mucho desde la inseguridad y desde el sentir que no era suficiente todo el rato. Me hice muy pequeña por dentro. Desarrollé un TCA y estuve yendo a un centro. Por suerte pudimos cogerlo a tiempo y sanar, y desde ese momento soy fan de la terapia, porque jamás me había conocido tanto a mí misma como en ese momento. Creo que es la mayor asignatura que puedes hacer en la vida, porque al final vas a estar tú contigo mismo hasta que te mueras.

P: Tus letras hablan de emociones muy reales y cercanas. ¿Te inspiras en tus propias experiencias o también en las de otras personas?

R: Yo sobre todo me inspiro en mí. Mis dos grandes temas son el amor y el desamor, que al final es lo que me mueve emocionalmente más. Entonces cuento mi experiencias y creencias. Sí que tengo un tema que no ha salido y no sé si saldrá en algún momento que habla de una experiencia de mi hermana a nivel emocional. Fue la primera vez que escribí sobre alguien. Pero siempre tengo que escribir sobre algo con lo que me sienta identificada y que yo haya vivido, que sea bastante real. No sé escribir sobre algo que no me pase. Por ejemplo, con 'Nochentera' me lo imaginé porque era como estar de fiesta, y yo he hecho muchas en casa, entonces es como conectar contigo mismo.

P: Dices que el amor es lo que más te mueve a la hora de escribir. ¿Has tenido momentos de 'amiga date cuenta'?

R: Sí, claro. Todos hemos repetido patrones y hemos caído en la misma piedra.

P: ¿Cómo es Victoria más allá de Vicco?

R: Simpática, sociable, emocional, sensible, creativa, una tía amigable, sencilla, familiar, perfeccionista y autoexigente.

P: ¿Cuál es tu filosofía de vida?

R: Ser buena persona. Yo creo que eso es lo que lo que más me mueve.

P: Muchos artistas tienen rituales antes de subirse al escenario. ¿Tienes alguno que nunca puede faltar antes de un concierto?

R: Hago meditación y maquillarme me ayuda a calmarme. También hago otra cosa que me acompaña desde muy joven: darme la mano a mí misma, que es como decir: "Voy a por todas".

P: ¿Cuál es cuál es tu gran sueño?

R: Dedicarme a la música siempre. Pero a nivel más ambicioso cantar para Disney, conseguir un Grammy, hacer un tema con Ariana Grande y entrar en el mercado americano. Pero eso ya son grandes ambiciones. Yo con vivir de la música ya soy feliz.

Han sido 30 años de peleas mentales contra mí misma

P: Este lunes 10 de marzo cumples 30 años. ¿Qué te gustaría dejar atrás?

R: Me gustaría dejar de hablarme mal a mí misma. Yo creo que todos nos autoboicoteamos, ya sea por autoexigencia, por la búsqueda de la perfección... Y a mí me gustaría dejar de hacer eso, que ya toca. Han sido 30 años de peleas mentales contra mí misma. Es algo que siempre me ha acompañado. Ojalá pulirlo y que ahora sea lo menos posible.

P: Si pudieras viajar en el tiempo y darle un consejo a tu yo de hace 10 años, ¿qué le dirías?

R: Buah. Le diría que confíe, que todo al final acaba saliendo bien, que siga así, que se forme, que tenga paciencia. Todo lo que fuera bueno para subirla mentalmente y que se viniera arriba. Haría de psicóloga para mí misma. También le diría que fuera más amiga suya.

P: Cuando estás pasando por un momento difícil, ¿qué te ayuda a seguir adelante?

R: Pensar en dónde estoy y en dónde estaba hace cinco años. A veces no vemos el camino recorrido y creo que es muy importante.

P: ¿Qué te gustaría que la gente supiera de ti?

R: Que soy una tía muy divertida, que tengo un punto friki que me gusta. Que soy muy normal y sencilla. Quiero crear mi propio concepto de diva del pop. O sea, no hace falta que seas una tía espectacular, que bailes increíble y que caigas en los códigos sociales impuestos para una artista femenina. Quiero reflejar que una artista también puede estar triste, ser insegura, que puede vestir como quiere y hacer lo que quiera en el escenario.

P: ¿Eres feliz?

R: Sí, sí, sí, sí. De hecho, estoy pensando en ello estos días. Estoy muy motivada este año. Me preguntas el año pasado y la respuesta hubiera sido otra, porque no estaba en mi mejor momento. Pero ahora estoy disfrutando mucho de los procesos y del camino. Puedo decir que, aunque esto va por momentos, estoy más feliz que nunca.

