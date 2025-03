Lucy Liu, la gran estrella de origen asiático que Hollywood no consiguió domar

La actriz, nacida en Nueva York, se convirtió en un icono del cine de acción en los años 2000

Para que existiera una película como ‘Crazy rich asians’ o que ‘Todo a la vez en todas partes’ arrasara en los premios Oscar, hubo una serie de actores y actrices asiáticos que tuvieron que pavimentar un poco la carretera. La primera de todas fue Anna May Wong, la gran estrella oriental que se convirtió en un gran icono cinematográfico en los años 40. Fue la primera en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en 1960. Hubo que esperar casi 60 años para que otra actriz de origen asiático recibiera una estrella. En este caso fue Lucy Liu, que ha estrenado este viernes 7 de marzo su nueva película, ‘Presence’, su primer acercamiento real al género de terror, de la mano de Steven Soderbergh.

“A veces la gente habla de mis éxitos en el cine comercial como algo revolucionario para un asiático, pero los asiáticos han estado haciendo películas desde hace mucho tiempo”, explicó en la ceremonia de entrega de su propia estrella. “Simplemente no las hacían aquí porque aún no se nos había invitado a la mesa. Tuve la suerte de que pioneros como Anna May Wong y Bruce Lee vinieran antes que yo. Si de alguna manera mi trabajo ayudó a cerrar la brecha entre los papeles estereotípicos que primero le dieron a Anna May y el éxito en el cine comercial de hoy, estoy muy feliz de haber formado parte de ese proceso”. Y es que Lucy Liu fue una de las primeras en conseguir éxito comercial, pero no solo en el cine sino también en la pequeña pantalla.

Durante los 90, había participado en varias de las series más importantes del momento, aunque fuera con un papel episódico y secundario. Ahí está su presencia en ‘Urgencias’, ‘Sensación de vivir’ o ‘Expediente X’. Pero donde llegó su verdadero trampolín fue en la mítica ‘Ally McBeal’, interpretando a la dura Ling Woo durante 72 episodios. Incluso consiguió una nominación a los Premios Emmy como Mejor Actriz Secundaria en Serie de Comedia. Y no era para menos. La fiereza de su personaje cuadraba perfectamente con la surrealista serie, y verla bailar de la manera más sexy posible ‘Pretty Woman’ con Calista Flockhart, o su forma de decir “sex” que volvía a todos locos, fueron puntos álgidos de la ficción.

Lucy Liu había llegado para quedarse. Tenía un don para la comedia, y lo que la convertía en más divertida era la seriedad con la que se aproximaba al género. Su papel en ‘Ally McBeal’ la llevó a ser la primera presentadora asiática de ‘Saturday Night Live!’ Y, por supuesto, a protagonizar el remake de ‘Los Ángeles de Charlie’ junto a Cameron Díaz y Drew Barrymore. "Cuando era niña, mi patio de recreo consistía en un callejón y un sitio de demolición”, explicó a The Washington Post. “Aún así, mis amigos y yo jugábamos y, por supuesto, recreábamos nuestra propia versión de ‘Los Ángeles de Charlie’. Nunca soñé que algún día me convertiría en uno de esos ángeles y me siento afortunada de haber podido, a través del éxito, abrir puertas para los asiático-americanos”.

Icono del cine de acción

A comienzos de la década de los 2000, Lucy Liu era una de las estrellas más famosas del momento. Ya no solo por su protagonismo en las dos películas de ‘Los Ángeles de Charlie’, sino también en ‘Kill Bill’, la obra maestra de Quentin Tarantino. Era tal su fama que hasta aparecía en series de animación haciendo de ella misma. Como aquel episodio de ‘Futurama’ en el que Fry se enamora de una versión robótica de la actriz, solo para acabar luchando contra cientos de clones de Lucy Liu. Pero si algo marcó también su carrera en esos momentos fue su fama de “mujer difícil”. Ya sabemos el miedo que le tiene Hollywood a una mujer poderosa, y Lucy Liu lo era. Su enfrentamiento con Bill Murray en el rodaje de la primera entrega de ‘Los Ángeles de Charlie’ provocó que el actor abandonara la saga.

"Pensé, ‘Vaya, parece que me está mirando a mí’. No podía creer que esos comentarios fueran hacia mí porque, ¿qué tenía que ver yo con algo importante en ese momento?. Le pregunté: ‘Lo siento, ¿me estás hablando a mí?’ Y claro que lo estaba haciendo, pues los insultos se convirtieron en una comunicación directa”, recordó en una entrevista para The Guardian. “Algunas de las palabras fueron inaceptables e injustificables, y no iba a quedarme ahí y aceptarlas. Así que sí, me defendí, y no me arrepiento. Porque no importa lo bajo que estés en la jerarquía o de dónde vengas, no hay necesidad de menospreciar a los demás. Y no me voy a echar atrás, ni debería haberlo hecho”.

Sus propias compañeras de reparto siempre la apoyaron, incluso públicamente, como por ejemplo Drew Barrymore. “Lo que se debe saber es lo mucho que Lucy se defendió, y eso fue lo grandioso que surgió de una circunstancia desafortunada. Literalmente dijo: ‘No acepto ese comportamiento de tu parte’ y todas la apoyamos. Avanzamos”, explicó en su talkshow. Y aunque la fama de conflictiva la persiguió durante gran parte de los 2000, lo cierto es que Lucy Liu siguió siendo una gran estrella. Participó en un episodio de ‘Sexo en Nueva York’, enfrentándose a Samantha por un bolso; o puso voz a víbora en la saga de animación ‘Kung Fu Panda’, además de seguir siendo una heroína de acción en películas como ‘Ecks contra Sever’ con nuestro Antonio Banderas. Incluso se convirtió en una versión femenina del doctor Watson en la serie ‘Elementary’, que protagonizado junto a Johnny Lee Miller durante 7 temporadas y 154 episodios.

Además, siempre ha sido una actriz sin pelos en la lengua, defendiendo a los intérpretes de origen asiático. "Aprendí a temprana edad que vivir en Estados Unidos y no hablar su idioma principal no está bien visto. Recuerdo ir a comprar con mi madre, que ella pidiese algo muy básico y que el vendedor fuera condescendiente”, recordó en una entrevista con Los Ángeles Times. “Esas actitudes, a mí, me hacían sentir enfurecida. Pero yo no podía utilizar mi voz entonces, porque solo era una niña. Por eso creo que, cuando fui creciendo, esto me fue resonando y empecé a intentar romper ese patrón”. Y vaya si lo ha intentando, porque gracias a ella, el techo de cristal se ha roto un poco más y mujeres como ella han conseguido hacer una carrera en el difícil mundo de Hollywood.

