El mítico actor de ‘Crepúsculo’ protagoniza la nueva película del director de ‘Parásitos’

La carrera en Hollywood de Robert Pattinson es una de las más interesantes y complejas de los últimos años

Dar el salto a la fama en el mundo de la interpretación con un personaje como Edward Cullen es difícil. Que se lo digan a Robert Pattinson que, durante muchos años, trató de huir de ese nombre como si fuera el demonio. Pero lo cierto es que ni siquiera fue su primer gran papel en una superproducción. Porque recordemos que apareció junto a Daniel Radcliffe en ‘Harry Potter y el Cáliz del fuego’ interpretando a Cedric Diggory. “Amo esa película”, confesó en el podcast HFPA in Conversation. “Tengo claro que no sería actor si no fuera por ella. Además, el ambiente que se respiraba en ‘Harry Potter’ era súper agradable. Incluso en comparación con todas las películas que he hecho después, me hizo sentir muy protegido”.

Pero fue tras su paso por Hogwarts cuando dio el salto a la fama internacional con la saga de ‘Crepúsculo’. Una serie de películas que le lanzó tanto a él como a sus compañeros Taylor Lautner y Kristen Stewart al estrellato mundial. No había persona que no conociera al actor, o a su compañera. Ocupaban portadas de revistas, los paparazzi les perseguían y la crítica destrozaba las películas. Pero los fans se contaban por millones. "Era muy consciente de que nadie estaba realmente pensando en mí", dijo Pattinson en una entrevista para The New York Times. “Era como carne fresca. Pensaban: 'Ni siquiera eres un ser humano’”.

Pero al menos, en esa época tan difícil, contó con el apoyo de otro actor que también se había convertido, de la noche a la mañana, en ídolo de millones de jovenes: Zac Efron. El joven protagonista de la trilogía de ‘High School Musical’ también experimentó esa fama que te devora tan rápido que ni te das cuenta. “Fue una época de locura", explicó para The New York Times Style Magazine. “Estaba preocupado de que él [Pattinson] estuviera bien porque sabía lo que la fama me estaba haciendo a mí”.

Su amistad se cimentó sobre los problemas de la sobreexposición, y es que cuando tu vida deja de ser anónima, siempre necesitas apoyos fuertes para no caer en la locura que conlleva la fama. Aunque es verdad que el actor ha contado varias veces que tuvo que recurrir al alcohol para soportar las duras giras promocionales de ‘Crepúsculo’. “Estaba muy borracho todo el tiempo”, confesó tiempo después a Sunday Times Culture.

Y es que el precio a pagar siempre es demasiado alto. ”Es extraño, ya no tienes una vida normal”, contó en una entrevista para GQ en 2013. “Pasas mucho tiempo tratando de luchar contra ello, pero al final encuentras otra forma de vivir […]. La gente no se da cuenta de lo solo que estás. En cualquier caso, me siento afortunado porque el éxito no me llegó siendo muy joven; al menos tuve la oportunidad de tener una vida antes.” Lo cierto es que, a diferencia de otros actores que tuvieron una fama similar, Robert Pattinson siempre tuvo inquietudes artísticas más allá de las superproducciones típicas de Hollywood. Y, en cuanto estuvo libre de la saga ‘Crepúsculo’, su filmografía cambió radicalmente.

Trabajó con David Cronenberg, Werner Herzog, James Gray, Robert Eggers o Christopher Nolan. Todos ellos grandes directores que, salvo Nolan, siempre se alejan del paradigma del Hollywood clásico para crear diferentes historias que trasciendan de una forma distinta. Con Cronenberg sorprendió con ‘Cosmópolis’ y ‘Maps to the stars’, sus dos colaboraciones con el legendario director. Pero su carrera le tenía preparado un nuevo giro de guion con la llegada de Batman y Matt Reeves. Su fichaje para ser el nuevo Bruce Wayne levantó muchas cejas, provocó muchas críticas, y la gente se llevó las manos a la cabeza… hasta que llegó ‘The Batman’ y calló la boca de todos sus haters.

“Ser Batman es increíblemente intimidatorio: el legado de las personas que interpretaron el papel, los directores que han hecho las películas... ¡hay tanto detrás de este personaje!”, comentó para Infobae. Aunque lamentablemente tendremos que esperar aún un par de años más para ver su segunda película encarnando al personaje. Tampoco ha frenado eso a Pattinson, que ahora estrena la nueva película de Bong Joon-ho, ‘Mickey17’. Sí, el mismo director de la oscarizada ‘Parásitos’. Una comedia distópica en la que Robert Pattinson interpreta a varios clones de sí mismo. “Bong Joon-ho es probablemente uno de los cinco directores en el mundo que ahora mismo pueden dirigir un proyecto de enorme calibre y convertirlo en algo idiosincrásico, único e interesante”, dijo recientemente durante la promoción de la película.

Por suerte, su Edward Cullen ha quedado atrás. Pattinson ha conseguido hacerse una carrera alejada de la saga juvenil de vampiros, al igual que su compañera Kristen Stewart. El tiempo ha puesto a ambos intérpretes en su lugar, y ambos son reverenciados por las nuevas generaciones. Stewart incluso fue nominada a los Oscar por su trabajo en ‘Spencer’ interpretando a Lady Di. Y aunque su relación no ha sido igual desde que rompieran y todo el mundo pusiera el grito en el cielo (hubo siempre rumores de montaje, alentados por la propia Stewart años después), son dos de los actores más interesantes de los últimos años.

Pero locura de la fama siempre le va a perseguir, y así lo ha dejado claro en cada entrevista que ha dado desde que terminó con ‘Crepúsculo’. “Es molesto no poder conocer gente, pensando que alguien va a vender algo o a publicar cosas en Twitter”, confesó a Cinemablend. “Necesitas poder hablar con alguien de manera normal. Ves a todos estos actores encerrándose y sin hacer nada nunca más por esa razón. Eso es lo único frustrante de todo esto.” La crítica ha recibido su nueva película sin mucho entusiasmo, sobre todo por lo diferentes que son las dos mitades de la historia, además de afirmar que es una obra menor del director. Pero todas coinciden en la capacidad interpretativa de Robert Pattinson. Es cuestión de tiempo que el joven actor empiece a ser nominado a grandes premios. Es el último escalón que le queda por subir.

