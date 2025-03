Disney lleva varios años sumergida en una revisión de sus clásicos animados que parece no tener fin. Todo comenzó con el éxito absoluto de 'Alicia en el país de las maravillas', dirigida por Tim Burton en 2010, recaudando más de mil millones en taquilla. Desde entonces, se han estrenado diecinueve remakes en acción real (si tenemos en cuenta secuelas como 'Alicia a través del espejo' o 'Maléfica 2'). Pero es que en el futuro cercano nos llegan otros tantos, con las nuevas versiones de 'Lilo y Stitch' o 'Vaiana' ya confirmadas.

Pero aunque esa es la adaptación más conocida, no hay que olvidar otras más recientes como 'Blancanieves, un cuento de terror', protagonizada por Sigourney Weaver; 'Blancanieves (Mirror, Mirror)' con Lily Collins y Julia Roberts; o 'Blancanieves y la leyenda del cazador' con Kristen Stewart y Charlize Theron. El cuento de los hermanos Grimm ha dado mucho de sí en el cine. Pero ninguna de sus adaptaciones es tan polémica como el nuevo live action de Disney.

Cuando Disney anunció el fichaje de la estrella de 'West Side Story', Rachel Zegler, para dar vida a Blancanieves, mucha gente puso el grito en el cielo. Generalmente, las mismas personas que sacaron su racismo a pasear al criticar a Halle Bailey en 'La Sirenita'. ¿Cómo una latina iba a poder dar vida a un personaje que, literalmente, es tan blanca como la nieve? Disney lleva varios años tratando de actualizar su clásicos a la vida moderna. Algunos les acusan de wokismo forzado, pero lo cierto es que sus películas siguen funcionan en taquilla . Y, cuando no lo hacen, suele ser porque la adaptación pierde por el camino la magia del material original.

"Interpreto los sentimientos de la gente sobre esta película como pasión por ella y qué honor poder ser parte de algo por lo que la gente siente tanta pasión. No siempre vamos a tener los mismos sentimientos que todos los que nos rodean y todo lo que podemos hacer es dar lo mejor de nosotros", explicó también en una entrevista para Vogue México. Y es que la joven actriz se muestra muy confiada en esta nueva versión del clásico de los hermanos Grimm, sobre todo porque van a mostrar a una líder, como recalcó en su intervención en la D-23 de Disney. Pero Rachel Zegler no es la única polémica .

Disney, en su decisión de revisar sus clásicos, también ha tratado de actualizarlos. No siempre le ha salido bien, así que todos estábamos expectantes sobre cómo iba a abordar los personajes de los enanitos de la película original. Tras filtrarse una foto del set de rodaje (que luego afirmaron desde el estudio que no era oficial) en la que se veían los siete personajes, de diferentes etnias, y solo uno de ellos con enanismo, las críticas se sucedieron por todos lados. Uno de los que más se pronunció al respecto fue el actor Peter Dinklage, conocido por su papel de Tyrion Lannister en 'Juego de Tronos'. En el podcast 'WTF with Marc Maron' se explayó sobre la decisión, según él errónea, de Disney.