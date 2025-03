También protagonizó 'Viaje al centro de la Tierra' y su secuela. La primera con Brendan Fraser, la segunda con Dwayne Johnson, recaudando con ambas cerca de 600 millones. Hasta que le llegó su gran oportunidad con el personaje de Peeta y la saga de 'Los juegos del hambre' . "Desde que empecé, mi meta es actuar siempre. Sabía que la transición de niño actor a actor adulto es aquella que no todo el mundo tiene el lujo de hacer y algunos se esfuman. Se trata de encontrar los guiones correctos, haciendo cosas que son diferentes, no encasillarse", explicó para el portal australiano News.

Peeta Mellark le cambió la vida por completo. Tanto que, durante mucho tiempo, hizo que incluso se arrepintiera de haber participado en la saga, y así lo confesó a Sensacine. "Hay momentos en que hay gente afuera de tu casa esperando a que te vayas y te siguen a todas partes y luego te siguen de regreso a tu casa. No habría firmado si hubiera sabido que me iban a despojar de mis libertades como estadounidense" . Pero por suerte, sí lo hizo y su interpretación fue una de las claves para que las películas tuvieran tanto éxito.

La amistad con Jennifer Lawrence además traspasó la pantalla y siguen siendo amigos a día de hoy. De hecho, el actor reveló en una entrevista para Variety que Lawrence le felicitó cuando consiguió el número 1 en taquilla con su película 'Five Nights At Freddy’s'. Una película que arrasó en 2023, recaudando cerca de 300 millones con un presupuesto de solo 20.

Pero si hay algo que ha marcado su vida en los últimos años no ha sido el cine, sino la capital de España. Durante el rodaje de Escobar: Paraíso perdido en 2013, el actor conoció a la actriz madrileña Claudia Traisac , con la que inició una relación que dura hasta nuestros días . Y precisamente esa relación le trajo a Madrid , donde vive desde entonces junto con su pareja. En estos últimos años, además, ha empezado a hablar español gracias a ella. "Soy casi completamente fluido... puedo entenderlo todo y básicamente comunicar lo que quiero, pero... mis conjugaciones son muy malas, porque la cosa es que nunca lo he estudiado", comentó en el programa americano de Kelly Ripa y Mark Consuelos.

Ahora, Josh Hutcherson está preparando la secuela de 'Five Nights At Freddy’s' y no descarta volver en algún momento a la saga de 'Los juegos del hambre', sobre todo ahora que vuelve a estar de moda gracias a los nuevos libros escritos por Suzanne Collins. "Me encantaría volver. Absolutamente. Conmigo y con Jen, Liam, Woody, y Elizabeth. Si conseguimos reunir a la banda, todos juntos, estoy dentro 100%", declaró a Screen Rant.